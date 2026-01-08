Er wurde einst mit Lionel Messi verglichen: Flüchtet ein ehemaliges Supertalent von Galatasaray Istanbul?

Demir galt einst als vielversprechendes Talent, zeitweise wurde er aufgrund seiner Körpergröße (1,73 Meter) und Spielweise - wie viele andere - mit Lionel Messi verglichen. In der Saison 2021/22 spielte der Österreicher sogar für ein halbes Jahr leihweise beim FC Barcelona. Doch die schon damals finanziell angeschlagenen Katalanen konnte sich die an Einsätze gekoppelte Kaufoption nicht leisten und setzte den "österreichischen Messi" auf die Tribüne.

Im Januar 2022 kehrte Demir zu seinem Jugendklub Rapid Wien zurück und wechselte im darauffolgenden Sommer für kolportierte sechs Millionen Euro Ablöse zu Galatasaray. Doch auch bei Gala, das ihm schließlich einen hochkarätigen Angreifer nach dem anderen vor die Nase setzte, kehrte schnell Ernüchterung ein.

Nach einem einjährigen Leihgeschäft mit dem FC Basel unternahm Demir zur Saison 2024/25 einen Neuanfang in Istanbul, kam letztlich aber nur auf 17 meist sehr kurze Einsätze (je zwei Tore und Assists). In der laufenden Spielzeit spielt er hingegen noch weniger eine Rolle. Lediglich zweimal stand Demir auf dem Platz - für insgesamt 35 Minuten. Einige Male schaffte er es sogar nicht in den Kader.