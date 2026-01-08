Die Wege von Yusuf Demir und Galatasaray Istanbul werden sich offenbar im Winter trennen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll er vor Ablauf seines Vertrags im Sommer in der aktuellen Wechselperiode verkauft werden.
Er wurde einst mit Lionel Messi verglichen: Flüchtet ein ehemaliges Supertalent von Galatasaray Istanbul?
Gerüchte über Vertragsauflösung von Demir wohl falsch
Zuletzt hatte auch ein Gerücht die Runde gemacht, dass Demir mit aller Macht versuche, sein Arbeitspapier beim türkischen Spitzenklub vorzeitig aufzulösen, um seine Chancen zu erhöhen, einen neuen Verein zu finden. RTL/ntv und sport.de dementieren die entsprechenden Meldungen allerdings.
Stattdessen scheinen wohl alle Parteien an einem Strang zu ziehen, um eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung zu finden. Angeblich soll der Offensivspieler einen Wechsel nach Deutschland, Italien und Spanien bevorzugen. Auch ein Wechsel innerhalb der Türkei gilt als nicht ausgeschlossen. Interesse soll aus der Süper Lig von den Vereinen Göztepe und Genclerbirligi bestehen.
- Getty
Yusuf Demir galt einst als "österreichischer Messi"
Demir galt einst als vielversprechendes Talent, zeitweise wurde er aufgrund seiner Körpergröße (1,73 Meter) und Spielweise - wie viele andere - mit Lionel Messi verglichen. In der Saison 2021/22 spielte der Österreicher sogar für ein halbes Jahr leihweise beim FC Barcelona. Doch die schon damals finanziell angeschlagenen Katalanen konnte sich die an Einsätze gekoppelte Kaufoption nicht leisten und setzte den "österreichischen Messi" auf die Tribüne.
Im Januar 2022 kehrte Demir zu seinem Jugendklub Rapid Wien zurück und wechselte im darauffolgenden Sommer für kolportierte sechs Millionen Euro Ablöse zu Galatasaray. Doch auch bei Gala, das ihm schließlich einen hochkarätigen Angreifer nach dem anderen vor die Nase setzte, kehrte schnell Ernüchterung ein.
Nach einem einjährigen Leihgeschäft mit dem FC Basel unternahm Demir zur Saison 2024/25 einen Neuanfang in Istanbul, kam letztlich aber nur auf 17 meist sehr kurze Einsätze (je zwei Tore und Assists). In der laufenden Spielzeit spielt er hingegen noch weniger eine Rolle. Lediglich zweimal stand Demir auf dem Platz - für insgesamt 35 Minuten. Einige Male schaffte er es sogar nicht in den Kader.
Yusuf Demir: Leistungsdaten bei Galatasaray Istanbul
- Spiele: 25
- Tore: 2
- Assists: 2
- Einsatzminuten: 617