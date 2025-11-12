Der FC Bayern behält Dusan Vlahovic offenbar weiter im Blick. Zwar steht der serbische Angreifer von Juventus Turin derzeit nicht ganz oben auf der Münchner Wunschliste, doch laut Transfer-Insider Fabrizio Romano könnte sich das künftig ändern.
“Es gab zwei Anrufe”: FC Bayern München flirtet mit ablösefreiem Top-Stürmer
Wie Romano in einem YouTube-Update berichtete, hat der deutsche Rekordmeister im Oktober zweimal Kontakt mit dem Management des 25-Jährigen aufgenommen. "Es gab zwei Anrufe, aber seit Mitte Oktober keinen weiteren Kontakt. Bayern wollte nur wissen, wie die Situation aussieht", erklärte der Transfer-Experte.
Vlahovic steht bei Juventus noch bis Sommer 2026 unter Vertrag, eine Verlängerung gilt jedoch laut übereinstimmenden Medienberichten als ausgeschlossen. Verein und Spieler sollen ihre Gespräche bereits vor Monaten beendet haben. Damit könnte der Stürmer im kommenden Jahr ablösefrei auf den Markt kommen – ein Szenario, das auch andere Topklubs wie Newcastle United, den FC Barcelona oder mehrere Premier-League-Vereine aufmerksam werden lässt.
Zukunft von Bayern-Star Nicolas Jackson noch unklar
Ob Vlahovic tatsächlich wieder ein Thema in München wird, hängt auch von der Zukunft von Nicolas Jackson ab. Der vom FC Chelsea ausgeliehene Stürmer konnte bislang nicht restlos überzeugen – derzeit deutet wenig darauf hin, dass Bayern die Kaufoption in Höhe von 65 Millionen Euro ziehen wird.
Die nächsten Bayern-Spiele
Datum Partie 22.11.25 FC Bayern - SC Freiburg (Bundesliga) 26.11.25 FC Arsenal - FC Bayern (Champions League) 29.11.25 FC Bayern - FC St. Pauli (Bundesliga) 03.12.25 Union Berlin - FC Bayern (DFB-Pokal)