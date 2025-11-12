“Es gab zwei Anrufe”: FC Bayern München flirtet mit ablösefreiem Top-Stürmer

Wie Romano in einem YouTube-Update berichtete, hat der deutsche Rekordmeister im Oktober zweimal Kontakt mit dem Management des 25-Jährigen aufgenommen. "Es gab zwei Anrufe, aber seit Mitte Oktober keinen weiteren Kontakt. Bayern wollte nur wissen, wie die Situation aussieht", erklärte der Transfer-Experte.

Vlahovic steht bei Juventus noch bis Sommer 2026 unter Vertrag, eine Verlängerung gilt jedoch laut übereinstimmenden Medienberichten als ausgeschlossen. Verein und Spieler sollen ihre Gespräche bereits vor Monaten beendet haben. Damit könnte der Stürmer im kommenden Jahr ablösefrei auf den Markt kommen – ein Szenario, das auch andere Topklubs wie Newcastle United, den FC Barcelona oder mehrere Premier-League-Vereine aufmerksam werden lässt.