Manchester City hat die eigentlich bis Saisonende ausgelegte Leihe von Supertalent Claudio Echeverri an Bayer Leverkusen vorzeitig beendet.
Er spielte gerade mal 270 Minuten! Manchester City bricht Bundesliga-Leihe von Supertalent vorzeitig ab
Kasper Hjulmand bestätigt Leih-Abbruch bei Claudio Echeverri
"Wir haben gemeinsam mit Manchester City die Entscheidung getroffen, dass er zurückkehren wird", bestätigte Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand auf der Pressekonferenz am Freitag. Im Bundesligaspiel gegen RB Leipzig am Samstag wird Echeverri daher nicht mehr in Bayers Kader stehen, zum neuen Jahr ist er dann vorerst wieder Teil von Citys Aufgebot.
Echeverri war vergangenen Sommer mit großen Vorschusslorbeeren und Hoffnungen per Leihe nach Leverkusen gewechselt. Der Argentinier gilt seit Jahren als eines der größten Talente in seinem Heimatland, war Ende 2024 von River Plate nach Manchester gewechselt.
Claudio Echeverri konnte sich bei Bayer nicht durchsetzen
Bei City kam er daraufhin allerdings kaum zum Zug und wurde mit der Aussicht auf mehr Spielpraxis auf hohem Niveau im August nach Leverkusen verliehen. Doch auch bei dem Bundesligisten tat sich der 19-Jährige enorm schwer und kam in elf Spielen auf lediglich 270 Einsatzminuten.
Der Leih-Abbruch wurde nun aufgrund einer Klausel möglich, die City in den Deal integriert hatte. Diese besagt, dass der englische Topklub berechtigt ist, den Mittelfeldspieler zurückzuholen, sollte er bei Jahreswechsel weniger als die Hälfte der Spiele absolviert haben.
Bei einem Einsatz gegen Leipzig hätte Bayer das Greifen der Klausel verhindern können, da Echeverri dann in zwölf von 23 Partien auf dem Platz gestanden hätte. Bayer verzichtet nun allerdings auf diese Möglichkeit, was dafür spricht, dass man sich bei der Werkself deutlich mehr von dem argentinischen Junioren-Nationalspieler erhofft hatte. Für Leverkusen kam er lediglich auf eine einzige Torbeteiligung, als er Mitte September beim 2:2 in der Champions League beim FC Kopenhagen einen Treffer vorbereitete.
Kehrt Claudio Echeverri vorerst zu River Plate zurück?
"Seine Kreativität wird unserem Spiel neue, attraktive Facetten verleihen", hatte Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes bei Echeverris Verpflichtung im Sommer letztlich vergeblich gehofft. "Viele junge Profis haben bei Bayer Leverkusen schon den Sprung in die Weltspitze geschafft", formulierte indes der Youngster selbst, was er sich von der Leihe versprach. Auch Borussia Dortmund soll seinerzeit Interesse an ihm angemeldet haben.
Dass City-Trainer Pep Guardiola Echeverri nun wieder in seine Mannschaft integriert, erscheint ob der enormen Konkurrenz im offensiven Mittelfeld der Skyblues fraglich. Wahrscheinlicher ist eine weitere Leihe des Hochbegabten an einen anderen Verein, eine vorübergehende Rückkehr zu Heimatklub River Plate soll im Raum stehen. Sein Vertrag bei City läuft bis 2028.
Claudio Echeverri: Seine Leistungsdaten für Bayer Leverkusen
- Spiele Bundesliga: 6 (0 Tore, 0 Assists)
- Einsatzminuten Bundesliga: 130
- Spiele Champions League: 5 (0 Tore, 1 Assist)
- Einsatzminuten Champions League: 140
- Startelfeinsätze insgesamt: 3