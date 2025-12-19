Er spielte gerade mal 270 Minuten! Manchester City bricht Bundesliga-Leihe von Supertalent vorzeitig ab

Bei City kam er daraufhin allerdings kaum zum Zug und wurde mit der Aussicht auf mehr Spielpraxis auf hohem Niveau im August nach Leverkusen verliehen. Doch auch bei dem Bundesligisten tat sich der 19-Jährige enorm schwer und kam in elf Spielen auf lediglich 270 Einsatzminuten.

Der Leih-Abbruch wurde nun aufgrund einer Klausel möglich, die City in den Deal integriert hatte. Diese besagt, dass der englische Topklub berechtigt ist, den Mittelfeldspieler zurückzuholen, sollte er bei Jahreswechsel weniger als die Hälfte der Spiele absolviert haben.

Bei einem Einsatz gegen Leipzig hätte Bayer das Greifen der Klausel verhindern können, da Echeverri dann in zwölf von 23 Partien auf dem Platz gestanden hätte. Bayer verzichtet nun allerdings auf diese Möglichkeit, was dafür spricht, dass man sich bei der Werkself deutlich mehr von dem argentinischen Junioren-Nationalspieler erhofft hatte. Für Leverkusen kam er lediglich auf eine einzige Torbeteiligung, als er Mitte September beim 2:2 in der Champions League beim FC Kopenhagen einen Treffer vorbereitete.