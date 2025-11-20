Er will nur noch weg: Ein Sommer-Neuzugang könnte Bayer Leverkusen im Winter offenbar schon wieder verlassen

In Leverkusen blieb Echeverri bislang weit hinter den hohen Erwartungen zurück. In der Bundesliga kommt er aktuell nur auf vier Kurzeinsätzen (105 Minuten), ebenso viele waren es in der Champions League (135).

Wenn Leverkusen und die Skyblues am kommenden Dienstag in der Champions League aufeinandertreffen, soll am Rande des Spiels zwischen den Verantwortlichen ein Austausch über die Zukunft von Echeverri stattfinden.

Denn auch ManCity ist dem Vernehmen nach unzufrieden mit der bisherigen Entwicklung des Teenagers bei Bayer. Schon Ende Oktober hatte es Gerüchte über eine vorzeitige Auflösung des Leihgeschäfts gegeben. Das Ziel, den nächsten Schritt zu machen, ist schließlich gefährdet. "Ich will hier viel Spielzeit sammeln und mich Woche für Woche zu einem noch besseren Spieler entwickeln. Viele junge Profis haben bei Bayer Leverkusen schon den Sprung in die Weltspitze geschafft im kommenden Jahr will auch ich diesen Weg beschreiten", hatte Echeverri im Zuge des Wechsels gesagt.