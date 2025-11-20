Claudio Echeverri und Bayer Leverkusen könnten im Winter schon wieder getrennte Wege gehen. Der Leihspieler von Manchester City will offenbar unbedingt weg, allerdings nicht zurück auf die Insel.
Er will nur noch weg: Ein Sommer-Neuzugang könnte Bayer Leverkusen im Winter offenbar schon wieder verlassen
Echeverri will offenbar zurück zu River Plate
Wie Insider German Garcia Grova von TyC Sports und Radio La Red aus Argentinien berichtet, habe der 19-jährige Mittelfeldspielern bereits bei seinen Freunden den Wunsch geäußert, Leverkusen den Rücken zu kehren.
Im Raum steht eine Rückkehr per Leihe zum argentinischen Traditionsklub River Plate. Von dort war er vor rund zwei Jahren für 18 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt.
- Getty Images Sport
Echeverri kommt in Leverkusen nur sporadisch zum Einsatz
In Leverkusen blieb Echeverri bislang weit hinter den hohen Erwartungen zurück. In der Bundesliga kommt er aktuell nur auf vier Kurzeinsätzen (105 Minuten), ebenso viele waren es in der Champions League (135).
Wenn Leverkusen und die Skyblues am kommenden Dienstag in der Champions League aufeinandertreffen, soll am Rande des Spiels zwischen den Verantwortlichen ein Austausch über die Zukunft von Echeverri stattfinden.
Denn auch ManCity ist dem Vernehmen nach unzufrieden mit der bisherigen Entwicklung des Teenagers bei Bayer. Schon Ende Oktober hatte es Gerüchte über eine vorzeitige Auflösung des Leihgeschäfts gegeben. Das Ziel, den nächsten Schritt zu machen, ist schließlich gefährdet. "Ich will hier viel Spielzeit sammeln und mich Woche für Woche zu einem noch besseren Spieler entwickeln. Viele junge Profis haben bei Bayer Leverkusen schon den Sprung in die Weltspitze geschafft im kommenden Jahr will auch ich diesen Weg beschreiten", hatte Echeverri im Zuge des Wechsels gesagt.
ManCity verlieh Echeverri schon einmal an River Plate zurück
Eine vorzeitige Beendigung der Leihe soll möglich sein, sollte Echeverri nicht in mindestens 50 Prozent der Leverkusener Spiele zum Einsatz kommen. In der Offensive haben unter Trainer Kasper Hjulmand derzeit aber andere Spieler wie Ernest Poku, Ibrahim Maza oder auch Jonas Hofmann klar die Nase vorn.
Nach seinem Wechsel von River Plate nach Manchester hatten ihn die Citizens zunächst für ein Jahr zurückgeschickt. Daraufhin kam Echeverri nur auf drei Einsätze unter Trainer Pep Guardiola woraufhin die Leihe nach Leverkusen folgte. Der Vertrag des 1,71 Meter großen Edeltechnikers bei City läuft noch bis 2028.
- AFP
Die Leistungsdaten von Claudio Echeverri bei Bayer Leverkusen
- Spiele: 8
- Tore: 0
- Assists: 1
- Einsatzminuten: 240