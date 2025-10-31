Claudio Echeverri kommt bei Bayer Leverkusen kaum zum Zug: Manchester City denkt wohl über drastischen Schritt nach

Leistungsdaten, die bei ManCity offensichtlich für Stirnrunzeln sorgen. Die Skyblues verliehen das Juwel für eine Saison an Bayer in der Hoffnung, dass Echeverri Spielpraxis sammelt, sich an den europäischen Fußball gewöhnt und idealerweise den nächsten Entwicklungsschritt macht. Das war auch das Ziel des Rechtsfußes, der nach seinem Wechsel erklärte: "Ich will hier viel Spielzeit sammeln und mich Woche für Woche zu einem noch besseren Spieler entwickeln. Viele junge Profis haben bei Bayer Leverkusen schon den Sprung in die Weltspitze geschafft im kommenden Jahr will auch ich diesen Weg beschreiten."

Eine vorzeitige Beendigung der Leihe soll möglich sein, sollte Echeverri nicht in mindestens 50 Prozent der Leverkusener Spiele zum Einsatz kommen.

B04-Sportchef Simon Rolfes sagte Mitte Oktober zu den mageren Einsatzzeiten des Edeltechnikers, der eigentlich mithelfen sollte, den Abgang von Florian Wirtz Richtung Liverpool abzufedern: "Die Mannschaft muss erst defensive Stabilität bekommen, um dann spielerische Dominanz auszustrahlen. Je mehr wir dies hinbekommen, umso mehr werden Claudio und andere Offensivspieler davon profitieren."

Allerdings bekommen andere Offensivspieler unter ten-Hag-Nachfolger Kasper Hjulmand mittlerweile deutlich mehr zum Zuge.

Was angesichts dieser Situation durchaus verwundert: Bayer verweigerte Echeverris Abstellung zur U20-Weltmeisterschaft in Chile in den vergangenen Wochen. Die Begründung: Man brauche Echeverris Dienste in Leverkusen. So musste der zwölfmalige U20-Nationalspieler Argentiniens aus der Ferne mitansehen, wie seine Mannschaft bei der Endrunde bis ins Finale vorstieß.