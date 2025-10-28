Er sorgte schon für einen historischen Meistertitel: Kenan Yildiz bekommt bei Juventus Turin wohl Ex-Nationaltrainer

Wie unter anderem Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, soll Luciano Spalletti bei Juve übernehmen. Die Gespräche über eine Zusammenarbeit sind demnach bereits weit fortgeschritten, da auch Spalletti gleich Interesse an der Anstellung beim italienischen Rekordmeister signalisierte.

Laut Di Marzio soll der 66-Jährige bei Juventus zunächst einen Vertrag bis Saisonende unterschreiben. Darin enthalten sei die Option, das Arbeitspapier bei Erreichen der Champions League über den kommenden Sommer hinaus zu verlängern.