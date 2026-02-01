Er soll 30 Millionen Euro kosten: Schlägt der FC Liverpool bei Galatasaray Istanbul zu?

Warum die Wahl dann auf Sallai fallen könnte, erscheint auf den ersten Blick überraschend. Der 28-Jährige agierte beim SC Freiburg und zunächst auch bei Gala eigentlich auf den offensiven Flügeln. In dieser Saison kommt er aber erstmals in seiner Karriere hauptsächlich als Rechtsverteidiger zum Zug. Denn der türkische Spitzenklub hat ebenfalls einen personellen Engpass in der rechten Verteidigung.

Dementsprechend würde Gala den vielseitigen Ungar auch nur ungern in der Winter-Transferperiode abgeben, die in den europäischen Topligen bereits am Montag (2. Februar) endet. Deshalb fordern die Türken Gerüchten zufolge satte 30 Millionen Euro für Sallais Dienste, wie bereits Ende Dezember berichtet worden war.

Eine Verpflichtung Geertruidas dürfte weniger kostspielig sein - und scheint auch davon abgesehen wahrscheinlicher zu sein. Der 25-Jährige würde die Chance gerne wahrnehmen und bekomme auch von Sunderland keine Steine in den Weg gelegt, meldet Sky. Voraussetzung sei jedoch, dass die Black Cats noch einen passenden Ersatz für ihn finden. Ob Liverpool ebenfalls eine Leihe anstreben würde, geht aus dem Bericht nicht hervor.