Auf der Suche nach Verstärkungen richtet sich der Blick beim FC Liverpool offenbar in die Bundesliga und die Türkei. Laut Transfer-Insider Sacha Tavolieri haben die Reds den ehemaligen Freiburger Rolland Sallai von Galatasaray Istanbul auf der Liste, um die Baustelle auf der rechten Abwehrseite zu schließen. Sky berichtet zudem, dass der von RB Leipzig an AFC Sunderland ausgeliehene Lutsharel Geertruida ein Kandidat sei.
Er soll 30 Millionen Euro kosten: Schlägt der FC Liverpool bei Galatasaray Istanbul zu?
Liverpool braucht einen Rechtsverteidiger
Liverpool ist hinten rechts äußerst spärlich besetzt. Weil die Saison für Conor Bradley aufgrund einer Knie-OP gelaufen ist, bleibt nur noch Jeremie Frimpong als gelernter Rechtsverteidiger übrig.
Der im Sommer von Bayer Leverkusen verpflichtete Niederländer wandelt allerdings zwischen Krankenbett, Bank und Startelf und war von Trainer Arne Slot schon vor Bradleys Verletzung nicht immer die präferierte Lösung für seine Viererkette. Zuletzt griff er deshalb immer wieder zu Notlösungen. Mal wurde Innenverteidiger Joe Gomez abgezogen, mal half Mittelfeldspieler Dominik Szoboszlai - wie zuletzt beim 4:1 gegen Newcastle United - aus.
- Getty Images
Sallai soll angeblich 30 Millionen Euro kosten
Warum die Wahl dann auf Sallai fallen könnte, erscheint auf den ersten Blick überraschend. Der 28-Jährige agierte beim SC Freiburg und zunächst auch bei Gala eigentlich auf den offensiven Flügeln. In dieser Saison kommt er aber erstmals in seiner Karriere hauptsächlich als Rechtsverteidiger zum Zug. Denn der türkische Spitzenklub hat ebenfalls einen personellen Engpass in der rechten Verteidigung.
Dementsprechend würde Gala den vielseitigen Ungar auch nur ungern in der Winter-Transferperiode abgeben, die in den europäischen Topligen bereits am Montag (2. Februar) endet. Deshalb fordern die Türken Gerüchten zufolge satte 30 Millionen Euro für Sallais Dienste, wie bereits Ende Dezember berichtet worden war.
Eine Verpflichtung Geertruidas dürfte weniger kostspielig sein - und scheint auch davon abgesehen wahrscheinlicher zu sein. Der 25-Jährige würde die Chance gerne wahrnehmen und bekomme auch von Sunderland keine Steine in den Weg gelegt, meldet Sky. Voraussetzung sei jedoch, dass die Black Cats noch einen passenden Ersatz für ihn finden. Ob Liverpool ebenfalls eine Leihe anstreben würde, geht aus dem Bericht nicht hervor.
- Getty Images Sport
Slot und Geertruida bald wieder vereint?
Geertruida ist eigentlich noch bis Saisonende von Leipzig an Sunderland verliehen, nachdem er in der Vorsaison bei den Sachsen nur sporadisch zum Zug gekommen war. Dabei hatte RB im Sommer 2024 noch kolportierte 20 Millionen Euro für den Verteidiger überwiesen - und zwar an Feyenoord Rotterdam, wo er unter niemand Geringerem als Slot einen gewaltigen Sprung gemacht und sich zwischenzeitlich sogar beim FC Bayern München ins Gespräch gebracht hatte.
Sunderland besitzt übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro für Geertruida, der beim Premier-League-Aufsteiger in zehn von 17 Einsätzen beginnen durfte. Eine Torbeteiligung erzielte Geertruida allerdings wie schon in Leipzig nicht. Unter Slot in Feyenoord waren es in der Saison 2023/24 derweil noch 14 Scorerpunkte in 47 Partien.
Die nächsten Spiele des FC Liverpool
- 8. Februar, 17.30 Uhr: Manchester City (H), Premier League
- 11. Februar, 21.15 Uhr: AFC Sunderland (A), Premier League
- 14. Februar, 21 Uhr: Brighton & Hove-Albion (H), FA Cup