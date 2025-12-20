Der FC Brentford ist angeblich am ehemaligen Freiburger Rolland Sallai interessiert, der aktuell für Galatasaray Istanbul aufläuft. Das berichtet der türkische Transfer-Experte Yagiz Sabuncuoglu.
Klub aus der Premier League lockt: Ein Ex-Bundesliga-Star könnte zu Galatasarays Rekordspieler werden
Galatasaray will 30 Millionen Euro für Roland Sallai haben
Dem Bericht zufolge wollen die Bees den Ungarn bereits im Winter-Transferfenster verpflichten - doch Galatasaray plane nicht, den 28-Jährigen mitten in der Saison abzugeben und habe deshalb die geforderte Ablösesumme hoch angesetzt: 30 Millionen Euro soll der Rechtsverteidiger mindestens bringen.
Roland Sallai: Als Rechtsverteidiger Stammspieler bei Gala
Sallai wechselte im Sommer 2024 für eine Ablösesumme in Höhe von sechs Millionen Euro nach sechs Jahren beim SC Freiburg nach Istanbul. Sollte es Gala tatsächlich gelingen, den Engländern den geforderten Betrag abzuknöpfen, hätte sich die damals investierte Summe verfünffacht. Bei Gala-Trainer Okan Buruk ist Sallai, der ursprünglich Offensivspieler war, als Rechtsverteidiger Stammspieler.
Bei Brentford ist Michael Kayode aktuell hinten rechts der Stammspieler. Die Bees hatten den 21-Jährigen von der Fiorentina ausgeliehen und dann nach überzeugenden Leistungen im Januar 2025 die Kaufoption in Höhe von 17,5 Millionen Euro für ihn gezogen und ihn einen bis 2030 gültigen Vertrag unterschreiben lassen. Mit Aaron Hickey steht noch ein weiterer guter Rechtsverteidiger im Kader von Trainer Keith Andrews.
Sacha Boey ist Galatasarays Rekordverkauf
Sollten die Istanbuler die 30 Millionen Euro für Sallai erlösen, wäre er genauso teuer wie der bisherige Rekordverkauf des Süper-Lig-Klubs: Im Januar 2024 zahlte der FC Bayern München genau diesen Betrag für Sacha Boey - ebenfalls einen Rechtsverteidiger. Das Geld war für den deutschen Rekordmeister jedoch nicht allzu gut investiert: Boey plagte sich mit zahlreichen Verletzungen herum und konnte bei seinen wenigen Einsätzen nicht überzeugen. Nun soll er angeblich im Winter abgegeben werden - für nur noch 15 Millionen Euro.
Die Saison 25/26 von Roland Sallai in Zahlen:
- Spiele: 21
- Spielminuten: 1736
- Tore: 1
- Vorlagen: 3