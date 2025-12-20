Sallai wechselte im Sommer 2024 für eine Ablösesumme in Höhe von sechs Millionen Euro nach sechs Jahren beim SC Freiburg nach Istanbul. Sollte es Gala tatsächlich gelingen, den Engländern den geforderten Betrag abzuknöpfen, hätte sich die damals investierte Summe verfünffacht. Bei Gala-Trainer Okan Buruk ist Sallai, der ursprünglich Offensivspieler war, als Rechtsverteidiger Stammspieler.

Bei Brentford ist Michael Kayode aktuell hinten rechts der Stammspieler. Die Bees hatten den 21-Jährigen von der Fiorentina ausgeliehen und dann nach überzeugenden Leistungen im Januar 2025 die Kaufoption in Höhe von 17,5 Millionen Euro für ihn gezogen und ihn einen bis 2030 gültigen Vertrag unterschreiben lassen. Mit Aaron Hickey steht noch ein weiterer guter Rechtsverteidiger im Kader von Trainer Keith Andrews.