Er schaltete Lamine Yamal aus und sorgte für Begeisterung in Barcas Kabine! FC Barcelona denkt wohl über einen überraschenden Transfer nach

Demnach soll der 24-Jährige nach dem hart erkämpften 2:0-Sieg der Blaugrana sogar Tuschel-Thema in Barcas Kabine gewesen sein. Die Stars des spanischen Meisters waren laut As hellauf begeistert von Romeros Leistung für das trotz der Niederlage stark auftretende Espanyol.

Vor allem die Tatsache, dass Romero auf seiner linken Abwehrseite den direkten Gegenspieler Lamine Yamal über die kompletten 90 Minuten sehr gut im Griff hatte, imponierte wohl bei Barca. Doch nicht nur das: Romero setzte auch offensiv starke Akzente und war an der einen oder anderen gefährlichen Offensivaktion Espanyols beteiligt, das die beiden Gegentore durch Dani Olmo (86. Minute) und Robert Lewandowski (90.) erst in der Schlussphase hinnehmen musste.