Der FC Barcelona hat wohl ein Auge auf Linksverteidiger Carlos Romero vom Stadtrivalen Espanyol geworfen. Insbesondere im Derby am vergangenen Wochenende empfahl sich Romero, wie aus einem Bericht der spanischen Zeitung As hervor geht.
Er schaltete Lamine Yamal aus und sorgte für Begeisterung in Barcas Kabine! FC Barcelona denkt wohl über einen überraschenden Transfer nach
Hat Barcelona Interesse? Carlos Romero stellte im Derby Lamine Yamal kalt
Demnach soll der 24-Jährige nach dem hart erkämpften 2:0-Sieg der Blaugrana sogar Tuschel-Thema in Barcas Kabine gewesen sein. Die Stars des spanischen Meisters waren laut As hellauf begeistert von Romeros Leistung für das trotz der Niederlage stark auftretende Espanyol.
Vor allem die Tatsache, dass Romero auf seiner linken Abwehrseite den direkten Gegenspieler Lamine Yamal über die kompletten 90 Minuten sehr gut im Griff hatte, imponierte wohl bei Barca. Doch nicht nur das: Romero setzte auch offensiv starke Akzente und war an der einen oder anderen gefährlichen Offensivaktion Espanyols beteiligt, das die beiden Gegentore durch Dani Olmo (86. Minute) und Robert Lewandowski (90.) erst in der Schlussphase hinnehmen musste.
- Getty Images Sport
FC Barcelona holt wohl Joao Cancelo für die Außenbahnen
Laut As haben Barcelonas Verantwortliche Romero nun auf die Liste möglicher Verstärkungen gesetzt. Akut ist der Bedarf wohl nicht, da mit Joao Cancelo ein prominenter Name kurz vor einem Wechsel ins Camp Nou steht, der zwar vornehmlich auf rechts zuhause ist, allerdings auch die linke Defensivseite übernehmen kann. Cancelo soll per Leihe von Al-Hilal kommen, wie Trainer Hansi Flick bereits bestätigte - ob im Sommer ein Kauf möglich ist, bleibt jedoch abzuwarten.
Dann könnte Romero konkretes Thema werden, eine günstige Option wäre er allerdings wohl nicht. In seinem bis 2029 datierten Vertrag bei Stammverein FC Villarreal, der ihn seit 2024 und noch bis Saisonende an Espanyol verliehen hat, besitzt er dem Vernehmen nach zwar eine Ausstiegsklausel. Diese soll jedoch bei satten 45 Millionen Euro liegen, was dem finanziell stark angeschlagenen Barca zu viel sein könnte.
Carlos Romero: Konkurrenzkampf mit Alejandro Balde bei Barca?
Bei Villarreal hatte Romero vergeblich auf den Durchbruch in der ersten Mannschaft hingearbeitet, etablierte sich dafür nach seiner Leihe im Sommer 2024 auf Anhieb bei Espanyol in LaLiga. Nun hat er maßgeblichen Anteil an der bisher starken Saison des Klubs im Schatten von Barca, der überraschend auf Tabellenplatz fünf steht. Romero kam bis dato auf 17 Einsätze, allesamt von Beginn an. Dabei gelangen dem spanischen Abwehrmann schon drei Tore und zwei Assists.
Ungeachtet der bevorstehenden Cancelo-Leihe müsste sich Romero im Falle eines Wechsels zu Barca vermutlich zunächst hinter Eigengewächs Alejandro Balde anstellen, der auf der linken Abwehrseite derzeit gesetzt ist. Die Rolle des Balde-Backups bekleidet aktuell Gerard Martin, der zuletzt aber häufig auch in der Innenverteidigung zum Einsatz kam.
- Getty Images Sport
Carlos Romeros bisherige Leistungsdaten für Espanyol Barcelona
- Einsätze: 52
- Tore: 5
- Assists: 3
- Gelbe Karten: 8