Bayern Münchens Starstürmer Harry Kane ist wieder beim FC Barcelona im Gespräch. Diesmal aber nicht als Teil eines Transfergerüchts, sondern wegen eines Social-Media-Posts des Präsidentschaftskandidaten Xavi Vilajoana.
"Wir können das möglich machen": Präsidentschaftskandidat des FC Barcelona will Harry Kane holen
Von seinem X-Account postete er in Richtung seiner rund 3300 Follower eine Fotomontage, die Harry Kane im Trikot des spanischen Double-Siegers zeigt. Dazu schrieb Vilajoana: "Sich um die Spieler aus La Masia zu kümmern, muss immer oberste Priorität genießen. Gleichzeitig müssen wir es auch immer schaffen, Elite-Stars anzuziehen. Wir können das möglich machen." Nämlich indem man das "finanzielle Chaos" beseitige und zur 1:1-Regel zurückkehre.
Neu ist Vilajoanas Vorliebe für den Bayern-Torjäger nicht. Ende November, als er seine Kandidatur auf den Weg brachte, sagte er bereits bei Sky Sports: "Ich werde immer nach Spielern Ausschau halten, die Barcas DNA verstehen. Es ist gefährlich, zuerst auf Namen zu schauen. Es geht darum, ob der Stil und die Kultur passen." Gefragt, ob Kane in dieses Profil passe, sagte er: "Wenn wir keinen Harry Kane in unserem Verein haben, dann werden wir ihn holen. Warum nicht?"
- Getty Images Sport
Der FC Bayern möchte mit Harry Kane verlängern
Vilajoana ist ehemaliger Barca-Spieler und -Funktionär. Er wurde in der berühmten Jugendakademie La Masia ausgebildet und spielte von 1991 bis 1994 für die Blaugrana, allerdings schaffte er es nicht in die Profimannschaft. Später lief der Stürmer unter anderem noch für das Futsal-Team des Traditionsvereins auf. Von 2015 bis 2020 war er als Vorstandsmitglied bei Barca zuständig für La Masia, die Jugendarbeit und die Frauenfußballabteilung.
Der Bauunternehmer, CEO des Unternehmens Euroconstruc Group, das damit wirbt, bezahlbare und nachhaltig errichtete Immobilien zu errichten, möchte nicht zum ersten Mal an der Präsidentschaftswahl seines Ex-Klubs teilnehmen. 2021 fehlten Vilajoana dazu aber die nötigen Unterschriften.
Große Chancen werden ihm auch in diesem Jahr nicht eingeräumt, wenngleich er neben Social-Media-Posts wie jenem zu Kane versucht, den bisherigen Amtsinhaber Joan Laporta mit markigen Worten zu attackieren. So ätzte er in dieser Woche bereits: "Laporta hat die Mitglieder vergessen. Er hält uns nur noch für Kunden." Die Präsidentschaftswahl steigt am 15. März.
Kane steht derweil in München noch bis 2027 unter Vertrag. Seine Ausstiegsklausel für den kommenden Sommer ist abgelaufen, das bestätigte Ehrenpräsident Uli Hoeneß in dieser Woche der Bild. Selbst bei einem ernsthaften Interesse dürfte eine Verpflichtung des englischen Nationalmannschaftskapitäns für Barcelona angesichts der angespannten Finanzlage ein schwieriges Unterfangen werden. Die Bayern wollen ihrerseits mit Kane verlängern.
Die Rekordverkäufe des FC Bayern
- Matthijs de Ligt: Ging 2024 für 45 Millionen Euro Ablöse zu Manchester United
- Lucas Hernandez: Ging 2023 für 45 Millionen Euro Ablöse zu PSG
- Robert Lewandowski: Ging 2022 für 45 Millionen Euro Ablöse zum FC Barcelona
- Douglas Costa: Ging 2018 für 40 Millionen Euro Ablöse zu Juventus
- Ryan Gravenberch: Ging 2023 für 40 Millionen Euro Ablöse zum FC Liverpool