"Wir können das möglich machen": Präsidentschaftskandidat des FC Barcelona will Harry Kane holen

Vilajoana ist ehemaliger Barca-Spieler und -Funktionär. Er wurde in der berühmten Jugendakademie La Masia ausgebildet und spielte von 1991 bis 1994 für die Blaugrana, allerdings schaffte er es nicht in die Profimannschaft. Später lief der Stürmer unter anderem noch für das Futsal-Team des Traditionsvereins auf. Von 2015 bis 2020 war er als Vorstandsmitglied bei Barca zuständig für La Masia, die Jugendarbeit und die Frauenfußballabteilung.

Der Bauunternehmer, CEO des Unternehmens Euroconstruc Group, das damit wirbt, bezahlbare und nachhaltig errichtete Immobilien zu errichten, möchte nicht zum ersten Mal an der Präsidentschaftswahl seines Ex-Klubs teilnehmen. 2021 fehlten Vilajoana dazu aber die nötigen Unterschriften.

Große Chancen werden ihm auch in diesem Jahr nicht eingeräumt, wenngleich er neben Social-Media-Posts wie jenem zu Kane versucht, den bisherigen Amtsinhaber Joan Laporta mit markigen Worten zu attackieren. So ätzte er in dieser Woche bereits: "Laporta hat die Mitglieder vergessen. Er hält uns nur noch für Kunden." Die Präsidentschaftswahl steigt am 15. März.

Kane steht derweil in München noch bis 2027 unter Vertrag. Seine Ausstiegsklausel für den kommenden Sommer ist abgelaufen, das bestätigte Ehrenpräsident Uli Hoeneß in dieser Woche der Bild. Selbst bei einem ernsthaften Interesse dürfte eine Verpflichtung des englischen Nationalmannschaftskapitäns für Barcelona angesichts der angespannten Finanzlage ein schwieriges Unterfangen werden. Die Bayern wollen ihrerseits mit Kane verlängern.