"Er muss verstehen, wer der Boss ist": Legende sieht nur eine Lösung für angeblichen Streit zwischen Real Madrid und Vini Jr.

Die wütende Reaktion von Vini Jr. auf seine Auswechslung im Clasico war ein erstes Zeichen, dass es zwischen dem Coach und zumindest dem Brasilianer nicht stimmt. In einem Gespräch mit Movistar+ ging Rafael Nadal auf die jüngsten Gerüchte über einen Streit zwischen Vinicius und Alonso ein. Er erklärte, wie das Duo seine angeblichen Probleme lösen kann.

"Ich denke, dass dies nur durch Gespräche aus der Welt geschafft werden kann, wenn alle an einem Strang ziehen", sagte Nadal. "Ich glaube, dass Vini verstehen muss, wer der Boss ist und den Verein respektieren. Man muss immer bedenken, was es bedeutet, ein Spieler von Real Madrid zu sein."

Den Brasilianer hat Nadal auf keinen Fall abgeschrieben: "Ich denke, dass er sein Bestes gibt, und dass die Dinge, die aus ihm herauskommen und manchmal nicht gut aufgenommen werden, durch Gespräche korrigiert werden können. Der Erste, der diese Verbesserung will, muss er selbst sein."

Aktuell gibt es weiterhin keine Fortschritte in den Vertragsverhandlungen zwischen der Vinicius-Seite und den Königlichen. "Real Madrid hat mit Vinicius einen Trumpf, den sie nicht entwerten dürfen, den sie schützen müssen, unabhängig von den Leistungen, die vielleicht nicht jedem gefallen. Als Spieler ist er ein Gewinn für den Verein", sagte Nadal.