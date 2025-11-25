Rafael Nadal, Tennis-Legende und großer Fan von Real Madrid, hat über den angeblichen Streit zwischen Xabi Alonso, dem Trainer der Königlichen, und Superstar Vinicius Junior gesprochen. Er nannte auch die aus seiner Sicht einzige mögliche Lösung des Konflikts.
"Er muss verstehen, wer der Boss ist": Legende sieht nur eine Lösung für angeblichen Streit zwischen Real Madrid und Vini Jr.
"Krise" nach Traumstart bei Real Madrid für Xabi Alonso
Xabi Alonsos Start als Trainer von Real Madrid hätte kaum besser sein können: Von den ersten 14 Spielen der Saison gewann Real 13. Die einzige Niederlage war jedoch eine bittere: Gegen den Stadtrivalen Atletico gab es ein 2:5.
Beim Champions-League-Auswärtsspiel in Liverpool ging es dann aber erneut schief: Nach einer schwachen Leistung verloren die Madrilenen gegen die Reds, die sich in einer Krise befinden, mit 0:1. Anschließend kam Real in der Liga nur noch zu zwei Unentschieden - und die Stimmung in der Kabine soll sich angeblich gegen den neuen Trainer Xabi Alonso richten.
Nadal mit Ratschlägen für Vinicius
Die wütende Reaktion von Vini Jr. auf seine Auswechslung im Clasico war ein erstes Zeichen, dass es zwischen dem Coach und zumindest dem Brasilianer nicht stimmt. In einem Gespräch mit Movistar+ ging Rafael Nadal auf die jüngsten Gerüchte über einen Streit zwischen Vinicius und Alonso ein. Er erklärte, wie das Duo seine angeblichen Probleme lösen kann.
"Ich denke, dass dies nur durch Gespräche aus der Welt geschafft werden kann, wenn alle an einem Strang ziehen", sagte Nadal. "Ich glaube, dass Vini verstehen muss, wer der Boss ist und den Verein respektieren. Man muss immer bedenken, was es bedeutet, ein Spieler von Real Madrid zu sein."
Den Brasilianer hat Nadal auf keinen Fall abgeschrieben: "Ich denke, dass er sein Bestes gibt, und dass die Dinge, die aus ihm herauskommen und manchmal nicht gut aufgenommen werden, durch Gespräche korrigiert werden können. Der Erste, der diese Verbesserung will, muss er selbst sein."
Aktuell gibt es weiterhin keine Fortschritte in den Vertragsverhandlungen zwischen der Vinicius-Seite und den Königlichen. "Real Madrid hat mit Vinicius einen Trumpf, den sie nicht entwerten dürfen, den sie schützen müssen, unabhängig von den Leistungen, die vielleicht nicht jedem gefallen. Als Spieler ist er ein Gewinn für den Verein", sagte Nadal.
Vinicius will angeblich in Madrid nicht verlängern
Anfang dieser Woche berichtete The Athletic, dass Vinicius, dessen Vertrag in Madrid 2027 ausläuft, dem Verein mitgeteilt habe, dass er nicht verlängern werde.
Angesichts der Spekulationen in den Medien versicherte Xabi Alonso jedoch, dass Real bislang "nicht auseinandergebrochen" sei. Zu seinem Verhältnis zur Mannschaft sagte er: "Die Verbindung wird immer besser. Wir haben mehr Zeit und interagieren mehr, wir kennen uns jetzt besser. Wir sitzen alle im selben Boot."
Trotz der beiden Unentschieden in der Liga führt Real die Tabelle immer noch an - mit nur noch einem Punkt Vorsprung auf den FC Barcelona, der seine kleine Krise wohl überwunden hat, während die Madrilenen inzwischen seit drei Partien sieglos sind.
Die nächsten Spiele von Real Madrid:
- 26.11., 21 Uhr: Olympiakos (A)
- 30.11., 21 Uhr: Girona (A)
- 03.12., 19 Uhr: Athletic Club (A)
- 07.12., 21 Uhr: Celta Vigo (H)