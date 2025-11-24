Drastische Zukunftsentscheidung wegen Zoff mit Xabi Alonso? Vinicius Junior verweigert offenbar Vertragsverlängerung bei Real Madrid

Vinicius Junior hat seinem Verein Real Madrid offenbar mitgeteilt, dass er, solange sich das Verhältnis zu Cheftrainer Xabi Alonso nicht grundlegend bessert, seinen Vertrag bei den Königlichen nicht verlängern wird. Das geht aus einem Bericht von The Athletic hervor.
Gespräch zwischen Florentino Perez und Vinicius Junior
Die Entscheidung des Brasilianer sei demnach das Ergebnis aus einem Gespräch mit Reals Präsident Florentino Perez, welches angeblich bereits Ende Oktober geführt worden sein soll. In diesem habe der 25-Jährige dem Klub-Boss klargemacht, dass er es angesichts der zwischenmenschlichen Spannungen mit Alonso nicht für die beste Option halte, seinen Vertrag zu erneuern.
In den vergangenen Wochen hatten sich die Medienberichte gemehrt, wonach das Verhältnis zwischen dem spanischen Coach und Vinicius immer schlechter werden würde. Beim Sieg über den FC Barcelona Ende Oktober echauffierte sich der Offensivspieler lautstark über seine erneute Auswechslung und sprach beim Verlassen des Platzes selbst von einem Abschied, wie TV-Kameras einfingen.
Die spanische Zeitung Sport schrieb Ende Oktober zudem von einem Wechselwunsch, weil das Tischtuch zu Trainer Alonso zerschnitten sei. Sein Traumziel sei PSG, hieß es damals. Zudem locken die kaufkräftigen saudi-arabischen Großklubs den 25-Jährigen seit längerer Zeit mit einem historischen Rekordgehalt. Zuletzt waren auch schon Spekulationen laut geworden, dass auch Real ihn nunmehr lieber verkaufen wollen würde.
Vertragsverhandlungen zwischen Vini Jr. und Real Madrid sind auf Eis
The Athletic schreibt nun, dass mehrere Quellen aus dem Umfeld Vini Jrs. von seinen Bedenken gegenüber Alonso, der im Mai als Nachfolger von Carlo Ancelotti verpflichtet wurde, berichtet hätten. In den vergangenen Wochen und Monaten hätten sich die Spannungen deutlich verstärkt, mittlerweile sei das Thema bei den Madrilenen alltäglich gegenwärtig.
Vini Juniors Vertrag bei Real ist noch bis zum 30. Juni 2027 datiert. Die Verhandlungen über eine Verlängerung begannen bereits im zurückliegenden im Januar, kamen jedoch jüngst zum Stillstand, nachdem sich beide Seiten nicht einigen konnten. Mittlerweile liegen sie komplett auf Eis.
Vinicius Junior stand in jedem Real-Pflichtspiel auf dem Platz
Alonso hatte in der Vergangenheit immer wieder nachdrücklich betont, kein persönliches Problem mit dem brasilianischen Offensivstar zu haben. Zwar setzte er den 25-Jährigen in der laufenden Spielzeit immer mal wieder auf die Bank, oder nahm in früh vom Feld, dies begründete er allerdings mit der hohen Belastung und daraus resultierenden Rotation.
Fakt ist, dass Vinicius Junior in jedem Pflichtspiel der Königlichen 2025/26 auf dem Platz stand. In wettbewerbsübergreifend 17 Begegnungen erzielte er fünf Tore und steuerte vier Assists bei.
Der Offensivstar war 2018 für 45 Millionen Euro von Flamengo zu den Königlichen gewechselt und entwickelte sich dort zu einem der besten Spieler der Welt, der gleichzeitig durch schauspielerische Einlagen und zahlreiche Provokationen gegenüber gegnerischen Fans und Spielern aber auch ein äußerst streitbarer Charakter ist.
