Drastische Zukunftsentscheidung wegen Zoff mit Xabi Alonso? Vinicius Junior verweigert offenbar Vertragsverlängerung bei Real Madrid

Die Entscheidung des Brasilianer sei demnach das Ergebnis aus einem Gespräch mit Reals Präsident Florentino Perez, welches angeblich bereits Ende Oktober geführt worden sein soll. In diesem habe der 25-Jährige dem Klub-Boss klargemacht, dass er es angesichts der zwischenmenschlichen Spannungen mit Alonso nicht für die beste Option halte, seinen Vertrag zu erneuern.

In den vergangenen Wochen hatten sich die Medienberichte gemehrt, wonach das Verhältnis zwischen dem spanischen Coach und Vinicius immer schlechter werden würde. Beim Sieg über den FC Barcelona Ende Oktober echauffierte sich der Offensivspieler lautstark über seine erneute Auswechslung und sprach beim Verlassen des Platzes selbst von einem Abschied, wie TV-Kameras einfingen.

Die spanische Zeitung Sport schrieb Ende Oktober zudem von einem Wechselwunsch, weil das Tischtuch zu Trainer Alonso zerschnitten sei. Sein Traumziel sei PSG, hieß es damals. Zudem locken die kaufkräftigen saudi-arabischen Großklubs den 25-Jährigen seit längerer Zeit mit einem historischen Rekordgehalt. Zuletzt waren auch schon Spekulationen laut geworden, dass auch Real ihn nunmehr lieber verkaufen wollen würde.