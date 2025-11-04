Der Ausraster von Real Madrids Vinicius Junior im Clasico sorgt auch mehr als eine Woche später noch für Gesprächsstoff. Nun hat sich sein ehemaliger Vereinscoach und aktueller brasilianischer Nationaltrainer Carlo Ancelotti zu Wort gemeldet - und den Superstar für dessen Verhalten leicht kritisiert.
"Er hat einen Fehler gemacht": Carlo Ancelotti tadelt Real Madrids Vinicius Junior nach Wutausbruch im Clasico
WAS WURDE GESAGT?
"Wir haben eine sehr gute Beziehung zu Vinicius. Wenn etwas passiert, halten wir uns gegenseitig auf dem Laufenden. Ich habe mit Vinicius über den Vorfall gesprochen - über seine Reaktion. Ich habe ihm gesagt, was ich darüber denke: dass er einen Fehler gemacht hat", sagte der Italiener gegenüber der spanischen Zeitung As.
WAS IST PASSIERT?
Real-Trainer Xabi Alonso hatte Vinicius beim 2:1-Sieg im Clasico gegen Erzrivale FC Barcelona in der zweiten Halbzeit ausgewechselt - woraufhin der Offensivstar die Beherrschung verlor. Wütend rief er: "Immer ich! Ich verlasse das Team, es ist besser, wenn ich gehe. Ich gehe!", und stapfte ohne Handschlag direkt in die Kabine, wo ihn Torwarttrainer Luis Llopis beruhigen musste. In der hitzigen Nachspielzeit sorgte Vinicius zudem mit einem Wortgefecht mit Barcas Lamine Yamal für weiteren Aufruhr.
- Getty Images
WAS IST DER HINTERGRUND?
Nach seinem Ausraster hagelte es Kritik an Vinicius. Zwar entschuldigte sich der Brasilianer öffentlich, doch laut der Sport zieht er einen Abschied aus Madrid im Sommer weiterhin in Betracht. "Es gibt kein Zurück mehr", hieß es in dem Bericht. Real habe zwar alles unternommen, um die Lage zu beruhigen, doch das Verhältnis zwischen Vinicius und Trainer Alonso gelte als zerrüttet. Der Angreifer fühle sich übergangen und im Vergleich zu Kylian Mbappe deutlich benachteiligt.
Demnach denke Vinicius über einen Wechsel zu PSG nach. Ein Verbleib in Madrid wäre dem Bericht zufolge nur denkbar, falls Alonso den Verein verlassen sollte. The Athletic berichtet zudem, dass der Trainer trotz der bislang erfolgreichen Saison von Teilen der Mannschaft wegen seines angeblich distanzierten Auftretens kritisch gesehen werde.
Auch Real selbst scheint einen Abschied des Brasilianers ins Auge zu fassen. Laut der Sport Bild denkt der Klub offenbar darüber nach, den 25-Jährigen im Sommer abzugeben.
WIE GEHT ES WEITER?
Ancelotti bewertet die Lage hingegen weitaus optimistischer: "Er hat sich entschuldigt, und damit ist die Sache erledigt. Er ist ein sehr wichtiger Spieler und hat hier keinerlei Probleme - weder im Verein noch mit seinem Trainer. Was sein Privatleben angeht: Ich bin weder sein Vater noch sein Bruder. Ich möchte einfach nur sein Trainer sein. Sein Privatleben ist seine Sache."
Vinicius ist noch bis 2027 an Real gebunden. Am Dienstag ist er mit den Madrilenen in der Champions League auswärts beim FC Liverpool gefordert.