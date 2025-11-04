"Er hat einen Fehler gemacht": Carlo Ancelotti tadelt Real Madrids Vinicius Junior nach Wutausbruch im Clasico

Nach seinem Ausraster hagelte es Kritik an Vinicius. Zwar entschuldigte sich der Brasilianer öffentlich, doch laut der Sport zieht er einen Abschied aus Madrid im Sommer weiterhin in Betracht. "Es gibt kein Zurück mehr", hieß es in dem Bericht. Real habe zwar alles unternommen, um die Lage zu beruhigen, doch das Verhältnis zwischen Vinicius und Trainer Alonso gelte als zerrüttet. Der Angreifer fühle sich übergangen und im Vergleich zu Kylian Mbappe deutlich benachteiligt.

Demnach denke Vinicius über einen Wechsel zu PSG nach. Ein Verbleib in Madrid wäre dem Bericht zufolge nur denkbar, falls Alonso den Verein verlassen sollte. The Athletic berichtet zudem, dass der Trainer trotz der bislang erfolgreichen Saison von Teilen der Mannschaft wegen seines angeblich distanzierten Auftretens kritisch gesehen werde.

Auch Real selbst scheint einen Abschied des Brasilianers ins Auge zu fassen. Laut der Sport Bild denkt der Klub offenbar darüber nach, den 25-Jährigen im Sommer abzugeben.