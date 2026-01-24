Er kostete 65 Millionen Euro, ist aber kein Stammspieler: Verlässt ein Reservist PSG in Richtung Premier League?

Ornstein zufolge ist ein Wechsel von Ramos noch im laufenden Wintertransferfenster allerdings unwahrscheinlich. Obwohl der 24-Jährige in Paris kein Stammspieler ist, will PSG ihn demnach lieber nicht schon im Januar abgeben. Stattdessen soll die Breite im Kader möglichst hoch gehalten werden, um in der heißen Saisonphase um alle noch möglichen Titel mitzuspielen. Einen günstigen Ersatz für Ramos als Backup zu finden, dürfte sich derweil sehr schwierig gestalten.

Ramos war im Sommer 2023 zunächst per Leihe von Benfica Lissabon nach Paris gewechselt. Ein halbes Jahr später verpflichtete der französische Serienmeister den Angreifer dann für satte 65 Millionen Euro fest - bis dato konnte Ramos die hohe Ablösesumme jedoch nicht rechtfertigen.

In seinen bisher zweieinhalb Jahren in Frankreichs Hauptstadt bewarb sich Ramos erfolglos um einen Stammplatz, war stets nur Edeljoker. Seine Leistungen sind dabei meist ordentlich, in der laufenden Saison kam der portugiesische Nationalspieler schon auf zehn Tore in 29 Einsätzen. Speziell mit Blick auf seine Rolle für Portugal bei der WM im kommenden Sommer könnte Ramos mehr Einsatzzeit aber gut gebrauchen. Sein Vertrag bei PSG läuft noch bis 2028, weshalb interessierte Vereine sicher eine saftige Ablöse zahlen müssten.