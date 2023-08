Paris Saint-Germain offenbar mit Benfica einig: Gonçalo Ramos auf dem Weg zu PSG

Paris Saint-Germain ist auf der Suche nach Ersatz für Kylian Mbappé wohl fündig geworden. Gonçalo Ramos soll kurz vor einem Wechsel zu PSG stehen.

WAS IST PASSIERT? Wie die L'Équipe berichtet, hat Paris Saint-Germain mit Benfica und Gonçalo Ramos Einigkeit über einen Transfer erreicht. Fabrizio Romano bestätigte diese Information.

Der Portugiese soll zunächst auf Leihbasis, dann aber durch eine obligatorische Klausel fest zu PSG wechseln. Die Ablösesumme soll dann bei 65 Millionen Euro liegen, 15 Millionen Euro könnten demnach noch durch Bonuszahlungen hinzukommen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach den Unruhen rund um Kylian Mbappé, der offenbar mit einem Wechsel zu Real Madrid liebäugelt, war Paris auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Spieler wie Harry Kane, Victor Osimhen, Dusan Vlahovic und Rasmus Hojlund waren aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr verfügbar.

Schon vergangene Woche wurde berichtet, dass Ramos deshalb in den Fokus gerückt sei. Luís Campos, der den französischen Meister berät und zuletzt viel Kritik erntete, soll federführend gewesen sein. Ihm wird eine besondere Nähe zu Jorge Mendes nachgesagt – dem Berater von Ramos.

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Der 22-jährige Stürmer wird noch diese Woche in der französischen Hauptstadt erwartet. Dann soll der Deal endgültig über die Bühne gehen. In den letzten Wochen wurde PSG auch ein Interesse an Kolo Muani von Eintracht Frankfurt nachgesagt. Womöglich hätte sich das dann erledigt.

Spannend wird zudem das weitere Vorgehen bei Mbappé. Der Superstar trainierte zuletzt in der Reserveabteilung des Klubs und sorgte dort durch weitere Provokationen für Aufsehen. Noch ist unklar, ob er bleibt und dann tatsächlich auf der Bank sitzt oder doch nochmal einen Weg ins Team findet.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ramos traf für Benfica in 106 Pflichtspielen 41-mal und bereitete 16 weitere Treffer vor. Bei der WM 2022 in Katar machte das Talent mit einem Hattrick im Achtelfinale gegen die Schweiz auf sich aufmerksam. Sein Vertrag bei Benfica wäre 2025 ausgelaufen.