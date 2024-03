Laut seinem aktuellen Trainer "spielt er wie ein 30-Jähriger": Schlägt der BVB im Sommer bei der AS Roma zu und holt einen neuen Innenverteidiger?

Dean Huijsen spielt sich derzeit mit beeindruckenden Leistungen bei der AS Roma in den Fokus von Europas Topklubs. Darunter ist auch der BVB, wo er bereits als potenzieller Nachfolger von Mats Hummels gehandelt wird. Doch was zeichnet das junge Innenverteidiger-Talent aus?