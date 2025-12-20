Nur Cristiano Ronaldo war so erfolgreich: Kylian Mbappe stellt bei Sieg von Real Madrid fabelhafte Rekordmarke ein

Gegen den Tabellenneunten FC Sevilla gewann die Mannschaft des in den vergangenen Wochen massiv unter Druck geratenen Trainer Xabi Alonso in Überzahl mit 2:0 (1:0). Als Lebensversicherung Reals entpuppte sich wieder einmal Kylian Mbappe.

Der Franzose (86.) sorgte mit seinem 59. Pflichtspieltreffer des Kalenderjahres per Foulelfmeter für den Endstand. Der Superstar stellte damit den Vereinsrekord von Cristiano Ronaldo ein, den der Portugiese 2013 aufgestellt hatte.

Der frühere Dortmunder Jude Bellingham (38.) hatte die Madrilenen vor den Augen seines beim BVB unter Vertrag stehenden Bruders Jobe vor der Pause in Führung gebracht. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Sevillas brasilianischen Innenverteidiger Marcao (68.) spielte Real in Überzahl.

Barcelona könnte Madrid bereits am Sonntag wieder enteilen. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick tritt am Nachmittag (16.15 Uhr/DAZN) beim FC Villarreal an. Das nächste Pflichtspiel steht für Real erst am 4. Januar an, dann empfangen Mbappé und Co. in La Liga Betis Sevilla.