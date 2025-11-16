Mit Niko Kovac komplizierter: Scheitert eine spektakuläre BVB-Rückkehr an charakterlichen Schwächen?

Zwar würden die Bosse die Entwicklung des Engländers, der bereits von 2017 bis 2021 und in der Rückrunde der Saison 2023/24 für die Schwarz-Gelben auflief, ganz genau beobachten – zwei Gründe würden aber gegen eine erneute Rückholaktion sprechen.

Zum einen die sportliche Entwicklung des Außenbahnspielers, der aktuell von Manchester United an Aston Villa ausgeliehen ist. In der aktuellen Saison der Premier League kommt er gerade mal auf 88 Spielminuten.

Zum anderen habe man beim BVB Zweifel, was den Charakter des 25-Jährigen anbelangt, der mit seiner Art in Dortmund bereits in der Vergangenheit immer wieder angeeckt war. Während er mit Edin Terzic 2024 noch einen guten Kumpel als Trainer hatte, der Sancho sogar den Gewinn des Ballon d'Or zutraut, gilt Dortmunds aktueller Trainer Niko Kovac als Disziplinfanatiker - eine Kombination, die von wenig Erfolg gekrönt sein dürfte.