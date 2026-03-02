Goal.com
Live
ILKAY GÜNDOGAN GALATASARAYGetty Images
Daniel Buse

"Noch nie gesehen": Galatasarays Ilkay Gündogan traut einem Abwehrspieler Großes zu

Ein Jahr lang spielte er mit dem Youngster zusammen - und zeigt sich beeindruckt von dem großen Talent.

Ilkay Gündogan von Galatasaray Istanbul hat von seinem ehemaligen Mitspieler Pau Cubarsi vom FC Barcelona geschwärmt. Der 35-Jährige nannte den Youngster in der FAZ auf die Frage, welcher Spieler besser sei als allgemein angenommen. 

  • Cubarsi BarcaIMAGO / Pressinphoto

    Gündogan: Cubarsi kann Weltklasse werden

    "So einen Verteidige habe ich bei Barca damals mit 16, 17 Jahren noch nie gesehen", sagte Gündogan, der ein Jahr lang mit dem Teenager zusammenspielte. Unter Trainer Hansi Flick hat der inzwischen 19-Jährige einen Stammplatz in der Innenverteidigung. "Er muss sich auf dem hohen Niveau in Spanien durchsetzen", befand Gündogan, der von Cubarsi viel hält und ihm eine goldene Zukunft verspricht: "Ich traue ihm voll zu, dass er sich noch zu einem der besten Verteidiger der Welt entwickeln wird", sagte er. 

    • Werbung
  • Ilkay GündoganGetty

    Ilkay Gündogan mittlerweile bei Galatasaray gelandet

    Gündogan ging 2023 ablösefrei von Manchester City zu Barca und traf dort auf Cubarsi, der vor seinem Durchbruch in der ersten Mannschaft stand. Nach nur einem Jahr kehrte der ehemalige DFB-Kapitän dann zu den Cityzens zurück, da die Katalanen aus finanziellen Gründen lieber auf Gündogan verzichteten, um sein Gehalt einzusparen. Mittlerweile kickt Gündogan bei Galatasaray und steht mit den Istanbulern im Achtelfinale der Champions League. 

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-VILLARREALAFP

    Hansi Flick über Pau Cubarsi: "Hat viel Potenzial"

    Mit seiner Einschätzung von Cubarsi ist Gündogan nicht alleine: Auch Barcelona-Trainer Hansi Flick hatte den Youngster zuletzt noch einmal gelobt. "Er ist jetzt 19 Jahre alt und hat in den letzten Spiele viele Minuten gemacht. Da ist es normal, dass man auch mal gewisse Phasen durchmacht. Aber er spielt auf dem höchsten Niveau und hat viel Potenzial. Für mich ist er einer der besten Innenverteidiger in Spanien", sagte der deutsche Coach.

  • Die Saison 25/26 von Pau Cubarsi beim FC Barcelona:

    • Spiele: 34
    • Spielminuten: 2791
    • Tore: 1
    • Assists: 0
Pokal
Alanyaspor crest
Alanyaspor
ALS
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Spanien Copa del Rey
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
0