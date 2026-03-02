Ilkay Gündogan von Galatasaray Istanbul hat von seinem ehemaligen Mitspieler Pau Cubarsi vom FC Barcelona geschwärmt. Der 35-Jährige nannte den Youngster in der FAZ auf die Frage, welcher Spieler besser sei als allgemein angenommen.
"Noch nie gesehen": Galatasarays Ilkay Gündogan traut einem Abwehrspieler Großes zu
- IMAGO / Pressinphoto
Gündogan: Cubarsi kann Weltklasse werden
"So einen Verteidige habe ich bei Barca damals mit 16, 17 Jahren noch nie gesehen", sagte Gündogan, der ein Jahr lang mit dem Teenager zusammenspielte. Unter Trainer Hansi Flick hat der inzwischen 19-Jährige einen Stammplatz in der Innenverteidigung. "Er muss sich auf dem hohen Niveau in Spanien durchsetzen", befand Gündogan, der von Cubarsi viel hält und ihm eine goldene Zukunft verspricht: "Ich traue ihm voll zu, dass er sich noch zu einem der besten Verteidiger der Welt entwickeln wird", sagte er.
- Getty
Ilkay Gündogan mittlerweile bei Galatasaray gelandet
Gündogan ging 2023 ablösefrei von Manchester City zu Barca und traf dort auf Cubarsi, der vor seinem Durchbruch in der ersten Mannschaft stand. Nach nur einem Jahr kehrte der ehemalige DFB-Kapitän dann zu den Cityzens zurück, da die Katalanen aus finanziellen Gründen lieber auf Gündogan verzichteten, um sein Gehalt einzusparen. Mittlerweile kickt Gündogan bei Galatasaray und steht mit den Istanbulern im Achtelfinale der Champions League.
- AFP
Hansi Flick über Pau Cubarsi: "Hat viel Potenzial"
Mit seiner Einschätzung von Cubarsi ist Gündogan nicht alleine: Auch Barcelona-Trainer Hansi Flick hatte den Youngster zuletzt noch einmal gelobt. "Er ist jetzt 19 Jahre alt und hat in den letzten Spiele viele Minuten gemacht. Da ist es normal, dass man auch mal gewisse Phasen durchmacht. Aber er spielt auf dem höchsten Niveau und hat viel Potenzial. Für mich ist er einer der besten Innenverteidiger in Spanien", sagte der deutsche Coach.
Die Saison 25/26 von Pau Cubarsi beim FC Barcelona:
- Spiele: 34
- Spielminuten: 2791
- Tore: 1
- Assists: 0