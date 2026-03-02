"Noch nie gesehen": Galatasarays Ilkay Gündogan traut einem Abwehrspieler Großes zu

"So einen Verteidige habe ich bei Barca damals mit 16, 17 Jahren noch nie gesehen", sagte Gündogan, der ein Jahr lang mit dem Teenager zusammenspielte. Unter Trainer Hansi Flick hat der inzwischen 19-Jährige einen Stammplatz in der Innenverteidigung. "Er muss sich auf dem hohen Niveau in Spanien durchsetzen", befand Gündogan, der von Cubarsi viel hält und ihm eine goldene Zukunft verspricht: "Ich traue ihm voll zu, dass er sich noch zu einem der besten Verteidiger der Welt entwickeln wird", sagte er.