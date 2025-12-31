Er ist deutlich günstiger zu haben! Drei europäische Schwergewichte beobachten offenbar 18-jährigen Shootingstar aus der Bundesliga

Informationen von Sky Sports aus England zufolge beobachtet Manchester United Diomande. Dort ist man sich demnach allerdings nicht sicher, ob man einen weiteren Flügelspieler verpflichten wird, nachdem im Rennen um Bournemouths Antoine Semenyo wohl Manchester City die Nase vorn haben wird.

Weiter heißt es, die Red Devils könnten ihr Interesse an Diomande verstärken, wenn andere Vereine in der kommenden Winter-Transferperiode beginnen, sich um den jungen Stürmer zu bemühen.

Den Nationalspieler der Elfenbeinküste, der derzeit am Afrika-Cup teilnimmt, sollen laut des Berichts auch Bayern München und Paris Saint-Germain genau verfolgen.