Yan Diomande ist einer der Gründe für den Höhenflug von RB Leipzig. Bereits im November hieß es, dass eine Vielzahl an europäischen Topklubs Interesse an dem 18-jährigen Flügelspieler zeigen würde. Ein neuer Bericht wird in dieser Hinsicht nun konkreter.
Er ist deutlich günstiger zu haben! Drei europäische Schwergewichte beobachten offenbar 18-jährigen Shootingstar aus der Bundesliga
Informationen von Sky Sports aus England zufolge beobachtet Manchester United Diomande. Dort ist man sich demnach allerdings nicht sicher, ob man einen weiteren Flügelspieler verpflichten wird, nachdem im Rennen um Bournemouths Antoine Semenyo wohl Manchester City die Nase vorn haben wird.
Weiter heißt es, die Red Devils könnten ihr Interesse an Diomande verstärken, wenn andere Vereine in der kommenden Winter-Transferperiode beginnen, sich um den jungen Stürmer zu bemühen.
Den Nationalspieler der Elfenbeinküste, der derzeit am Afrika-Cup teilnimmt, sollen laut des Berichts auch Bayern München und Paris Saint-Germain genau verfolgen.
- Getty Images
Doch keine 100 Millionen für Diomande?
Bei der Sport Bild hatte es geheißen, sollte es irgendwann tatsächlich zu einem Abgang kommen, soll Diomande richtig viel Geld in die Leipziger Kassen spülen. Demnach hofft man dort, Diomande zum Rekordverkauf des Klubs machen zu können, also mehr als 100 Millionen Euro Ablöse mit ihm zu generieren. Bislang hält Ex-Verteidiger Josko Gvardiol, der 2023 für 90 Millionen Euro zu Manchester City wechselte, diese Bestmarke.
Laut Sky Sports sind diese Summen allerdings nicht zutreffend. Dort heißt es, der Spieler soll eher 60 bis 70 Millionen Euro kosten.
Zahlreiche Klubs sollen Diomande beobachten
Der Linksaußen ist vertraglich noch bis zum 30. Juni 2030 an die Bullen gebunden. Diomande war vor dieser Saison für 20 Millionen Euro vom spanischen Klub CD Leganes zu den Bullen gewechselt. In Leipzig fand er sich schnell ein und ist unter Trainer Ole Werner mittlerweile essentieller Stammspieler. Im laufenden Wettbewerb steuerte Diomande sieben Tore und vier Assists in 16 Spielen bei.
Vor einigen Wochen hatte es geheißen, dass mittlerweile regelmäßig Scouts bei den Leipziger Spielen anwesend, um den 18-Jährigen genauer zu beobachten. Namentlich genannt wurden unter anderem Paris Saint-Germain, der FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City, der FC Chelsea und der FC Liverpool, die Diomande allesamt auf dem Zettel haben sollen.
"Wenn dem so wäre, wäre das eine erneute Auszeichnung unserer Arbeit", meinte RB-Sportvorstand Marcel Schäfer angesprochen auf das angeblich rege Interesse. "Wir planen allerdings fest mit unserem Kader über den Sommer hinaus und haben immer betont, nach dem Umbruch eine neue Achse bauen zu wollen. Die bildet sich gerade heraus und wird uns noch sehr viel Freude bereiten."
Yan Diomande: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- 16 Spiele
- 7 Tore
- 4 Assists