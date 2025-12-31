Es scheint nicht mehr lange zu dauern! Erster Wintertransfer des BVB steht offenbar bevor - unter einer Bedingung

Das scheint allerdings relativ wahrscheinlich. Informationen von Sky Sports von vor zwei Tagen zufolge werden die Berater von Semenyo bereits in Manchester erwartet, um die Vertragsverhandlungen abzuschließen. City nimmt demnach parallel dazu die Gespräche mit Bournemouth bezüglich der Ablösesumme auf. Bis zum 10. Januar besitzt der 25-Jährige angeblich eine Ausstiegsklausel in Höhe von umgerechnet rund 74,5 Millionen Euro.

Die Gespräche sollen diese Woche voranschreiten, da City die Verpflichtung des Flügelspielers zum Beginn der Transferperiode am 1. Januar abschließen möchte. Das soll auch der Wunsch von Semenyo, dies soll er den Cherries mitgeteilt haben.

Manchester soll zudem der bislang einzige Verein gewesen sein, der Bournemouth bezüglich der Ausstiegsklausel kontaktiert hat. Auch Liverpool, Manchester United, Tottenham und Chelsea sollen Gerüchten zufolge zuletzt an Semenyo interessiert gewesen sein.

Die Blues entschieden sich laut des Berichts jedoch nach einer Anfrage, die Angelegenheit nicht weiter zu verfolgen. Auch die Spurs wandte sich anderen Zielen zu.