Die Anzeichen dafür, dass Borussia Dortmund Oscar Bobb von Manchester City im anstehenden Winter-Transferfenster ausleiht, verdichten sich. Allerdings muss offenbar zuvor noch ein anderer Wechsel vollzogen werden.
Es scheint nicht mehr lange zu dauern! Erster Wintertransfer des BVB steht offenbar bevor - unter einer Bedingung
Informationen der englischen Zeitung The Daily Mail zufolge haben die Dortmunder im Rennen um den Norweger derzeit die Pole Position inne. Demnach sind Gespräche über ein Leihgeschäft bis zum Ende der Saison im Gange. Der Deal soll zudem eine Kaufoption beinhalten - über umgerechnet knapp über 34 Millionen Euro.
Auch der FC Sevilla und Atletico Madrid beobachten demzufolge die Situation von Bobb, während Premier-League-Klubs wie Crystal Palace und Bournemouth ebenfalls Anfragen gestellt haben. Newcastle United verfolgt die Entwicklungen aus der Ferne.
- Getty Images
Bobb zum BVB? Nur unter einer Bedingung
Noch konkreter sind dagegen die Informationen von Sport1. Dort heißt es, der BVB stehe kurz davor, den 23-jährigen offensiven Flügelspieler auszuleihen. Hier wird jedoch eine anschließende Kaufoption von 30 Millionen Euro erwähnt.
Allerdings, darin sind sich beide Berichte einig und das deckt sich auch mit den kürzlich veröffentlichen Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano, kommt Bobb nur nach Dortmund, wenn ManCity parallel die Verpflichtung von Antoine Semenyo von AFC Bournemouth über die Bühne bekommt.
- Getty Images Sport
Semenyo-Transfer zu ManCity rückt wohl näher
Das scheint allerdings relativ wahrscheinlich. Informationen von Sky Sports von vor zwei Tagen zufolge werden die Berater von Semenyo bereits in Manchester erwartet, um die Vertragsverhandlungen abzuschließen. City nimmt demnach parallel dazu die Gespräche mit Bournemouth bezüglich der Ablösesumme auf. Bis zum 10. Januar besitzt der 25-Jährige angeblich eine Ausstiegsklausel in Höhe von umgerechnet rund 74,5 Millionen Euro.
Die Gespräche sollen diese Woche voranschreiten, da City die Verpflichtung des Flügelspielers zum Beginn der Transferperiode am 1. Januar abschließen möchte. Das soll auch der Wunsch von Semenyo, dies soll er den Cherries mitgeteilt haben.
Manchester soll zudem der bislang einzige Verein gewesen sein, der Bournemouth bezüglich der Ausstiegsklausel kontaktiert hat. Auch Liverpool, Manchester United, Tottenham und Chelsea sollen Gerüchten zufolge zuletzt an Semenyo interessiert gewesen sein.
Die Blues entschieden sich laut des Berichts jedoch nach einer Anfrage, die Angelegenheit nicht weiter zu verfolgen. Auch die Spurs wandte sich anderen Zielen zu.
Bournemouth-Trainer glaubt an kurzfristigen Semenyo-Verbleib
Bournemouths Trainer Andoni Iraola jedoch ist sich sicher, dass das 2:2 beim FC Chelsea am Dienstag nicht das Abschiedspiel von Semenyo für den AFC war. Er glaubt an einen weiteren Einsatz am kommenden Samstag.
"Ich denke, er wird gegen Arsenal spielen, ja. Er muss sich erholen, denn in drei Tagen spielen wir zu Hause gegen den Tabellenführer. Das Spiel an der Stamford Bridge war nicht Semenyos letztes Spiel", sagte Iraola.
Bobb gilt als Hoffnungsträger für die Zukunft
Bobb wiederum ist 16-facher Nationalspieler Norwegens und war zuletzt häufiger kein Teil von Pep Guardiolas Kader, gilt aufgrund seines hohen Potenzial aber als Hoffnungsträger für die Zukunft.
Deshalb scheint ein Verkauf im Winter auch unwahrscheinlich. Zumal Bobbs Arbeitspapier in Manchester noch bis 2029 läuft. Bereits im vergangenen Sommer hatte es Spekulationen über ein Dortmunder Interesse gegeben.
Beim BVB könnte Bobb gleich mehrere Rollen ausfüllen. Der 22-Jährige fühlt sich sowohl auf der Zehn als auch auf der rechten Außenbahn wohl. Die Konkurrenz in Dortmund ist hingegen nicht zu unterschätzen. Für die vorzugsweise zwei Positionen hinter dem gesetzten Serhou Guirassy stehen Trainer Niko Kovac Julian Brandt, Karim Adeyemi, Maximilian Beier und Fabio Silva zur Verfügung.
Oscar Bobb: Leistungsdaten bei Manchester City
- Spiele: 47
- Tore: 3
- Assists: 4
- Einsatzminuten: 1722