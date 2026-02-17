Für Vinicius Junior von Real Madrid ist Luka Modric immer noch das Maß aller Dinge im Weltfußball. Der Brasilianer schwärmte im Interview mit dem Streamer Ibai Llanos von seinem inzwischen 40-jährigen Ex-Teamkollegen, der seit dem Sommer für die AC Mailand aufläuft.
"Er ist der Beste der Welt": Real Madrids Vinicius Junior findet Leistungen von einem Ex-Teamkollegen "verrückt"
- Getty Images
Vini Jr. über Luka Modric: "Ich vermisse ihn wirklich"
"Modric ist einzigartig. Er ist der Beste der Welt, er war es letztes Jahr bei Real Madrid und jetzt auch bei Milan", sagte Vini Jr. und fügte hinzu: "Verrückt!"
Nach dem Abschied aus Madrid merke der Brasilianer nun, was ihm Modric sportlich bedeutet habe. "Ich vermisse ihn wirklich, denn er hat uns immer irgendwas Neues beigebracht", erzählte er. "Und er konnte nicht gut verlieren, auch im Training nicht. Er war dann immer richtig wütend", ergänzte er.
- Getty Images
Vini Jr. und Luka Modric feiern gemeinsam viele Erfolge
In 261 Real-Spielen standen Vinicius Junior und Luka Modric gemeinsam auf dem Platz. Sie gewannen in dieser Zeit zweimal die Champions League (2022 und 2024), dreimal die spanische Meisterschaft (2020, 2022 und 2024) sowie einmal die Copa del Rey (2023).
Real tut sich in der aktuellen Saison ohne Modric - und den bereits 2024 zurückgetretenen Toni Kroos - im Mittelfeld schwer, auch wenn das Team nach dem Patzer des FC Barcelona am Montag in Girona (1:2) wieder die LaLiga-Tabelle anführt. In den Play-offs der Champions League muss das Team von Trainer Alvaro Arbeloa am Dienstag gegen Benfica antreten.
Die Baustelle im zentralen Mittelfeld will Real Madrid angeblich im kommenden Sommer-Transferfenster bearbeiten: Wunschspieler soll Vitinha von Paris Saint-Germain sein, der aber schwer zu bekommen sein dürfte. Als Alternative habe Real den jungen Niederländer Kees Smit von AZ Alkmaar auf dem Zettel.
Die Saison 2025/26 von Luka Modric bei der AC Milan:
- Spiele: 26
- Spielminuten: 1964
- Tore: 2
- Assists: 3