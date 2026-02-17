"Er ist der Beste der Welt": Real Madrids Vinicius Junior findet Leistungen von einem Ex-Teamkollegen "verrückt"

In 261 Real-Spielen standen Vinicius Junior und Luka Modric gemeinsam auf dem Platz. Sie gewannen in dieser Zeit zweimal die Champions League (2022 und 2024), dreimal die spanische Meisterschaft (2020, 2022 und 2024) sowie einmal die Copa del Rey (2023).

Real tut sich in der aktuellen Saison ohne Modric - und den bereits 2024 zurückgetretenen Toni Kroos - im Mittelfeld schwer, auch wenn das Team nach dem Patzer des FC Barcelona am Montag in Girona (1:2) wieder die LaLiga-Tabelle anführt. In den Play-offs der Champions League muss das Team von Trainer Alvaro Arbeloa am Dienstag gegen Benfica antreten.

Die Baustelle im zentralen Mittelfeld will Real Madrid angeblich im kommenden Sommer-Transferfenster bearbeiten: Wunschspieler soll Vitinha von Paris Saint-Germain sein, der aber schwer zu bekommen sein dürfte. Als Alternative habe Real den jungen Niederländer Kees Smit von AZ Alkmaar auf dem Zettel.