Real Madrid ist angeblich an Kees Smit von AZ Alkmaar dran, doch ein Transfer des 20-Jährigen könnte teuer werden, denn inzwischen vertritt Starberater Jorge Mendes die Interesse des niederländischen Erstligisten - und wird versuchen, mindestens 60 Millionen Euro für den Mittelfeldmann zu erzielen. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport.
FC Bayern verabschiedet sich aus Rennen um Top-Talent - und trotzdem gibt es schlechte Nachricht für Real Madrid
- AFP
Beziehungen zwischen Real und Mendes sind angespannt
Demnach habe AZ grünes Licht für einen Smit-Verkauf im Sommer gegeben, bei dem die Ablösesumme aber aus Alkmaarer Sicht passen muss. Für Real sei die Hinzunahme von Mendes eine bittere Nachricht, denn bei einem Deal würde auch noch eine hohe Provision für den Berater fällig.
Mendes betreute lange Jahre Cristiano Ronaldo, als dieser noch für Real spielte. Aus dieser Zeit gelten die Beziehungen zwischen Klub und Berater als angespannt. Zuletzt gab es Ärger zwischen den beiden Partien, als Real-Talent Paulo Iago auf Bestreben von Mendes 2024 den Klub verließ. Aus dem aktuellen Kader der Madrilenen vertritt der Portugiese nur noch Ersatztorhüter Andriy Lunin.
- Getty
Real kann Modric-Kroos-Lücke bislang nicht füllen
Bei den Königlichen soll Smit die große Lücke füllen, die durch das Karriereende von Toni Kroos im Sommer 2024 und den Abgang von Luka Modric im vergangenen Sommer entstanden ist. Die bisherigen Experimente der Trainer Carlo Ancelotti, Xabi Alonso und Alvaro Arbeloa, das kreative Zentrum mit einem oder mehreren Spieler aus dem aktuellen Kader zu bestücken, hatten nicht den erhofften Erfolg.
Eine gute Nachricht gibt es für Real im Smit-Poker trotzdem: Der FC Bayern München hat sich aus dem Rennen um den Niederländer nach Bild-Informationen verabschiedet. Demnach seien die Münchner der Meinung, dass sie - im Gegensatz zu Real - in der Mittelfeldzentrale bereits gut aufgestellt seien und keinen weiteren Verstärkungen in diesem Bereich benötigten. Bild zufolge sind neben Real aber immer noch die englischen Spitzenklubs FC Arsenal und FC Liverpool an Smit dran.
Die Zahlen von Kees Smit in der Saison 2025/26:
- Spiele: 31
- Spielminuten: 2553
- Tore: 3
- Assists: 5