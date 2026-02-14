FC Bayern verabschiedet sich aus Rennen um Top-Talent - und trotzdem gibt es schlechte Nachricht für Real Madrid

Demnach habe AZ grünes Licht für einen Smit-Verkauf im Sommer gegeben, bei dem die Ablösesumme aber aus Alkmaarer Sicht passen muss. Für Real sei die Hinzunahme von Mendes eine bittere Nachricht, denn bei einem Deal würde auch noch eine hohe Provision für den Berater fällig.

Mendes betreute lange Jahre Cristiano Ronaldo, als dieser noch für Real spielte. Aus dieser Zeit gelten die Beziehungen zwischen Klub und Berater als angespannt. Zuletzt gab es Ärger zwischen den beiden Partien, als Real-Talent Paulo Iago auf Bestreben von Mendes 2024 den Klub verließ. Aus dem aktuellen Kader der Madrilenen vertritt der Portugiese nur noch Ersatztorhüter Andriy Lunin.