Fehlender Stratege im Mittelfeld: Real Madrid will angeblich Mega-Summe aus möglichem Verkauf von Vinicius Junior in Top-Star investieren

Dem Bericht zufolge sind die Real-Scouts schon seit Jahren vom PSG-Mittelfeldspieler beeindruckt. Der Portugiese werde bei Real als der Akteur gesehen, der das Tempo und die Struktur des Madrider Mittelfelds bestimmen kann - und damit über ein Profil verfügt, das in den letzten Spielzeiten im Madrid-Kader gefehlt habe.

Die Abgänge von Toni Kroos und Luka Modric haben für eine Lücke im Mittelfeld gesorgt, die Madrid bislang nur schwer schließen kann. Anstatt viel Geld für einen Nachfolger auszugeben, entschied sich Madrid in den vergangenen beiden Sommer-Transferfenstern dafür, die Füße stillzuhalten und nach internen Lösungen zu suchen.

Es gab die Vorstellung bei Real, dass entweder Jude Bellingham oder Arda Güler auf eine tiefere Mittelfeldposition zurückgezogen werden könnten. Diese beiden Experimente brachten dem Team allerdings nicht die gewünschte Spielkontrolle. Deshalb sei nun wieder die Suche nach einem echten Mittelfeldorganisator gestartet worden - und dabei sei Vitinha die Wunschoption.