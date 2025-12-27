Real Madrid beschäftigt sich angeblich mit einem möglichen Abgang von Vinicius Junior - und im Gegenzug mit der Verpflichtung von Vitinha von Paris Saint-Germain, der dem Spiel der Königlichen im Mittelfeld wieder Struktur geben soll. Das berichtet Cadena SER.
Fehlender Stratege im Mittelfeld: Real Madrid will angeblich Mega-Summe aus möglichem Verkauf von Vinicius Junior in Top-Star investieren
Keine Bewegung bei der Vini-Verlängerung
Vinícius besitzt in Madrid noch einen bis 2027 laufenden Vertrag, den Real gerne mit ihm verlängern würde. Auch der Brasilianer hat sich zu den Königlichen bekannt, doch bislang verliefen die Verhandlungen - angeblich aufgrund der Forderungen des Flügelspielers - ergebnislos. Die Gespräche sollen dem Bericht zufolge im kommenden Sommer wieder aufgenommen werden.
Allerdings bereite man sich bei Real auch auf die Eventualität vor, dass beide Seiten nicht zueinander finden. Ein ablösefreier Abgang von Vini Jr. soll auf alle Fälle verhindert werden - und deshalb beschäftige man sich bei den Madrilenen auch mit einem möglichen Verkauf des Brasilianers. Mindestens 100 Millionen Euro will sein Klub mit ihm erlösen, falls er vorzeitig geht. Und für die Verwendung dieser Mega-Summe habe Real bereits mit Vitinha einen bestimmten Spieler im Auge.
Vitinha als Nachfolger von Toni Kroos und Luka Modric eingeplant
Dem Bericht zufolge sind die Real-Scouts schon seit Jahren vom PSG-Mittelfeldspieler beeindruckt. Der Portugiese werde bei Real als der Akteur gesehen, der das Tempo und die Struktur des Madrider Mittelfelds bestimmen kann - und damit über ein Profil verfügt, das in den letzten Spielzeiten im Madrid-Kader gefehlt habe.
Die Abgänge von Toni Kroos und Luka Modric haben für eine Lücke im Mittelfeld gesorgt, die Madrid bislang nur schwer schließen kann. Anstatt viel Geld für einen Nachfolger auszugeben, entschied sich Madrid in den vergangenen beiden Sommer-Transferfenstern dafür, die Füße stillzuhalten und nach internen Lösungen zu suchen.
Es gab die Vorstellung bei Real, dass entweder Jude Bellingham oder Arda Güler auf eine tiefere Mittelfeldposition zurückgezogen werden könnten. Diese beiden Experimente brachten dem Team allerdings nicht die gewünschte Spielkontrolle. Deshalb sei nun wieder die Suche nach einem echten Mittelfeldorganisator gestartet worden - und dabei sei Vitinha die Wunschoption.
PSG dürfte Vitinha nicht gerne ziehen lassen
Ob es tatsächlich auch dazu kommt, dass Vini Jr. Real verlässt und Vitinha im Gegenzug von PSG zu den Königlichen wechselt, ist jedoch noch äußerst fraglich. Vitinha steht bei PSG noch bis 2029 unter Vertrag und die Franzosen haben wohl wenig Interesse daran, einen ihrer Star-Spieler an einen großen internationalen Konkurrenten zu verkaufen. Schon beim Abgang von Kylian Mbappe zu Real im Sommer 2024 stellten sich die Pariser lange quer und versuchten alles, um den Transfer zu verhindern.
Die Daten von Vitinha in der Saison 2025/26:
- Spiele: 30
- Spielminuten: 2489
- Tore: 6
- Assists: 10