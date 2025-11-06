Der VfB Stuttgart hat offenbar einen Stürmer von Newcastle United ins Visier genommen, müsste sich bei einem Transfer-Vorstoß im Winter wohl aber gegen einen direkten Konkurrenten aus der Bundesliga durchsetzen.
Er ist der Backup von Nick Woltemade: Schlägt der VfB Stuttgart jetzt bei Newcastle United zu?
Wegen Frankfurt: VfB rechnet sich wohl schlechte Karten bei Osula aus
Wie die Sport Bild berichtet, sind die Schwaben "heiß" auf eine Leihe von William Osula. Der Däne, der mit seinen 1,91 Metern durchaus Parallelen zu Nick Woltemade aufweist, ist hinter dem ehemaligen VfBler nur Edelreservist. Woltemade war erst im Sommer für rund 90 Millionen Euro vom Neckar nach Newcastle gewechselt.
Allerdings male sich der VfB derzeit kaum Chancen auf einen Zuschlag aus, heißt es einschränkend in dem Bericht. Denn Eintracht Frankfurt sei bei Osula schon deutlich weiter, nachdem ein Leihgeschäft im Sommer auf den letzten Metern gescheitert war.
- Getty Images Sport
Eintracht Frankfurt war sich schon im Sommer mit Osula einig
Der 22-Jährige hatte sich dem Vernehmen nach rund um den Deadline Day bereits auf den Weg Richtung Frankfurt gemacht, ehe Newcastles saudi-arabische Klub-Eigentümer (PIF) mit einer internen Text-Nachricht einem Wechsel den Riegel vorgeschoben haben sollen. Dabei seien die Konditionen bereits geklärt gewesen.
Laut der Sport Bild ist der Kontakt zwischen Spieler und Verein aber nie abgerissen, weshalb die Eintracht auf einen Deal mit einem halben Jahr Verspätung hoffe. Doch auch damit wird es vermutlich nichts. Newcastle will Osula angeblich auch im Winter nicht ziehen lassen, da in Yoane Wissa (20 Tore in 39 Pflichtspielen in der vergangenen Saison) nach einer Knieverletzung ein Top-Stürmer noch bis mindestens Ende des Monats fehlt.
Somit könnten sowohl Stuttgart als auch Frankfurt bei Osula leer ausgehen, beide haben jedoch durchaus Bedarf auf der Stürmer-Position. Die Eintracht sucht nach einer Top-Alternative zu Jonathan Burkardt, da derzeit weder Michy Batshuayi noch 25-Millionen-Euro-Flop Elye Wahi Torgefahr ausstrahlen. Beide dürften kaum noch eine Zukunft bei den Adlern haben.
VfB Stuttgart wollte bereits im Sommer einen Stürmer holen
Der VfB lotete in der abgelaufenen Wechselperiode ebenfalls vergeblich einen Stürmer-Transfer aus, um Woltemade zu ersetzen. Die geplante Verpflichtung von Hyeon-gyu Oh platzte jedoch ebenfalls kurz vor Transferschluss, da der Südkoreaner von KRC Genk nicht die gewünschten Ergebnisse beim Medizincheck geliefert hatte.
Die beiden verbliebenen Stürmer, Deniz Undav und Ermedin Demirovic, verletzten sich in der Hinrunde zudem beide schwer. Letzterer fehlt den Schwaben wohl noch bis Dezember, während sich der deutsche Nationalspieler wieder seiner Topform nähert. Zudem hatte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß schon nach dem Woltemade-Abgang öffentlich den Wunsch nach einem weiteren Stürmer geäußert - zum Zeitpunkt der Aussagen waren jedoch weder die Verpflichtung von Badredine Bouanani noch die Leihe von Bilal El Khannouss unter Dach und Fach.
Das Thema scheint jedoch noch nicht aus der Welt zu sein. Zuletzt hatten sich auch hartnäckige Gerüchte über ein Interesse an Real Madrids Talent Endrick gehalten. Der 19-jährige Brasilianer steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge jedoch vor einer Leihe zu Olympique Lyon.
- AFP
Die Leistungsdaten von William Osula bei Newcastle United
- Spiele: 14
- Einsatzminuten: 344
- Tore: 3
- Assists: 1