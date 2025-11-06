Er ist der Backup von Nick Woltemade: Schlägt der VfB Stuttgart jetzt bei Newcastle United zu?

Der 22-Jährige hatte sich dem Vernehmen nach rund um den Deadline Day bereits auf den Weg Richtung Frankfurt gemacht, ehe Newcastles saudi-arabische Klub-Eigentümer (PIF) mit einer internen Text-Nachricht einem Wechsel den Riegel vorgeschoben haben sollen. Dabei seien die Konditionen bereits geklärt gewesen.

Laut der Sport Bild ist der Kontakt zwischen Spieler und Verein aber nie abgerissen, weshalb die Eintracht auf einen Deal mit einem halben Jahr Verspätung hoffe. Doch auch damit wird es vermutlich nichts. Newcastle will Osula angeblich auch im Winter nicht ziehen lassen, da in Yoane Wissa (20 Tore in 39 Pflichtspielen in der vergangenen Saison) nach einer Knieverletzung ein Top-Stürmer noch bis mindestens Ende des Monats fehlt.

Somit könnten sowohl Stuttgart als auch Frankfurt bei Osula leer ausgehen, beide haben jedoch durchaus Bedarf auf der Stürmer-Position. Die Eintracht sucht nach einer Top-Alternative zu Jonathan Burkardt, da derzeit weder Michy Batshuayi noch 25-Millionen-Euro-Flop Elye Wahi Torgefahr ausstrahlen. Beide dürften kaum noch eine Zukunft bei den Adlern haben.