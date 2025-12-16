Der BVB soll weiter Interesse an Top-Talent Victor Valdepenas von Real Madrid zeigen. Nach Informationen der spanischen Ausgabe von ESPN ist Borussia Dortmund neben Bayer Leverkusen, weiteren Bundesligisten und dem FC Arsenal einer der Vereine, die ein Auge auf den 19-Jährigen geworfen haben.
Am Sonntag spielte er "großartig"! BVB hat wohl ein Auge auf einen Verteidiger von Real Madrid geworfen
Schon im Mai galten der BVB und Leverkusen als mögliche Abnehmer, zu einem Wechsel kam es damals jedoch nicht - und auch aktuell stehen die Zeichen eher nicht auf Abschied. Dem Bericht zufolge plant der spanische U19-Nationalspieler, der sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Abwehrseite eingesetzt werden kann, seine Zukunft weiterhin beim LaLiga-Tabellenzweiten.
Valdepenas feierte zuletzt am Sonntagabend beim 2:1-Erfolg gegen Deportivo Alaves sein Profidebüt und stand aufgrund der angespannten Personalsituation in der Blancos-Defensive direkt in der Startelf.
- IMAGO / Ricardo Larreina Amador
Federico Valverde lobt Victor Valdepenas
Anschließend gab es von Kapitän Federico Valverde ein Sonderlob, Valdepenas habe "ein großartiges Spiel gemacht". Er verriet weiter: "Vor der Partie habe ich ihm gesagt, er solle es genießen und schätzen, für Real Madrid zu spielen. Valdepenas' Leistung sei "spektakulär" gewesen. "Er hat das Wappen wie nie zuvor verteidigt", schwärmte Valverde.
Gelingt es Valdepenas, sich im Team von Xabi Alonso festzuspielen, dürften Annäherungen anderer Vereine wenig Aussicht auf Erfolg haben. Sein Vertrag in der spanischen Hauptstadt läuft noch bis 2029.
Sollte Real dem athletischen Linksfuß jedoch keine klare Perspektive bieten, könnte ein Abschied erneut zum Thema werden. Das Beispiel von Landsmann Chema Andres, der im Sommer von Real zum VfB Stuttgart wechselte, zeigt jedenfalls, dass die Bundesliga durchaus ein sinnvoller Karriereschritt sein kann.
Victor Valdepenas: Seine Stationen
- Villa Rosa: 2011 bis 2016
- Rayo Vallecano: 2016 bis 2018
- Real Madrid: 2018 bis 2020
- CD Leganes: 2020 bis 2022
- Real Madrid: seit 2022