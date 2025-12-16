Am Sonntag spielte er "großartig"! BVB hat wohl ein Auge auf einen Verteidiger von Real Madrid geworfen

Anschließend gab es von Kapitän Federico Valverde ein Sonderlob, Valdepenas habe "ein großartiges Spiel gemacht". Er verriet weiter: "Vor der Partie habe ich ihm gesagt, er solle es genießen und schätzen, für Real Madrid zu spielen. Valdepenas' Leistung sei "spektakulär" gewesen. "Er hat das Wappen wie nie zuvor verteidigt", schwärmte Valverde.

Gelingt es Valdepenas, sich im Team von Xabi Alonso festzuspielen, dürften Annäherungen anderer Vereine wenig Aussicht auf Erfolg haben. Sein Vertrag in der spanischen Hauptstadt läuft noch bis 2029.

Sollte Real dem athletischen Linksfuß jedoch keine klare Perspektive bieten, könnte ein Abschied erneut zum Thema werden. Das Beispiel von Landsmann Chema Andres, der im Sommer von Real zum VfB Stuttgart wechselte, zeigt jedenfalls, dass die Bundesliga durchaus ein sinnvoller Karriereschritt sein kann.