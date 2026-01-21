Als Marc-Andre ter Stegen seiner großen Liebe nach fast zwölf Jahren schwermütig "Adios" sagte, flossen in der Kabine des FC Barcelona die Tränen. Der deutsche Nationaltorhüter habe "bei seinem Abschied vom Team geweint", schrieb El Mundo Deportivo.
Er soll geweint haben: Marc-Andre ter Stegen mit emotionalem Abschied von Barca
Ter Stegen trägt FC Barcelona "immer in meinem Herzen"
Der 33-Jährige selbst sprach in einer Botschaft bei Instagram von "wirklich gemischten Gefühlen. So viele Erinnerungen und Emotionen gehen mir gerade durch den Kopf. Ich liebe diesen Verein, diese Stadt und diese Region. Sie haben ein Gefühl in mir geweckt, das niemals verblassen wird." Er trage den FC Barcelona "immer in meinem Herzen".
Doch letztendlich entschied sich ter Stegen gegen sein Herz. Um sich seinen Traum von der WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli)zu erfüllen, wechselt der Keeper von Barca bis zum Saisonende auf Leihbasis zum Abstiegskandidaten FC Girona. Ter Stegen braucht für seinen Status als deutsche Nummer eins Spielpraxis, die hätte er unter Hansi Flick in den kommenden Monaten weiterhin nicht bekommen.
Ter Stegen wechselt für seinen Traum von der WM
Deshalb nun also ein Schritt zurück von ter Stegen, auch wenn der Abschied extrem schwer fiel. Der Traditionsklub, mit dem er fünf Meisterschaften und die Champions League gewann, sei seit 2014 "mein Zuhause" gewesen, betonte er: "Ein Ort, an dem ich als Spieler und als Mensch gewachsen bin und an dem ich unvergessliche Momente erlebt habe." Er sei "zutiefst dankbar und stolz."
Er freue sich nun zwar "sehr auf das, was vor mir liegt", so ter Stegen weiter. Aber gleichzeitig wünschte er seinem ehemaligen Team "alles Gute für den Rest der Saison. Ich hoffe, dass noch viele weitere Trophäen gewonnen werden." Er bedanke sich "für die vielen gemeinsamen Jahre, für das tägliche Zusammenleben, das Lachen, die Kämpfe und den Respekt".
Das Lachen will der Barca-Kapitän nach einer schweren Zeit bei "Blaugrana", für die er 423 Pflichtspiele mit nur 416 Gegentoren bestritt, nun in Girona wiederfinden. Mit dem Wechsel kommt der frühere Gladbacher einer zentralen Forderung der DFB-Verantwortlichen nach. "Er muss natürlich spielen in der Rückrunde", hatte DFB-Sportdirektor Rudi Völler zuletzt bekräftigt. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte dies immer wieder gefordert.
Ter stegen hofft auf neue Chance als deutsche Nummer eins
Der "ewige" Kronprinz ter Stegen hatte den Posten im deutschen Tor nach dem Rücktritt von Manuel Neuer nach der Heim-EM 2024 übernommen. Zuletzt spielte er im vergangenen Sommer beim Finalturnier der Nations League, da war er gerade von einer schlimmen Knieverletzung genesen. Kurz darauf meldete er sich mit einer Rücken-OP wieder ab - und wurde in Barcelona von Flick aussortiert. In seiner Abwesenheit stieg der Hoffenheimer Oliver Baumann zur vorübergehenden Nummer eins auf.
Dies soll sich spätestens beim nächsten Länderspiel am 30. März gegen Ghana wieder ändern. Deshalb entschied sich ter Stegen nun für Girona, Tabellenelfter in La Liga - auch wenn seine große Liebe 100 km entfernt in Barcelona zu Hause ist.