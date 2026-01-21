Er soll geweint haben: Marc-Andre ter Stegen mit emotionalem Abschied von Barca

Deshalb nun also ein Schritt zurück von ter Stegen, auch wenn der Abschied extrem schwer fiel. Der Traditionsklub, mit dem er fünf Meisterschaften und die Champions League gewann, sei seit 2014 "mein Zuhause" gewesen, betonte er: "Ein Ort, an dem ich als Spieler und als Mensch gewachsen bin und an dem ich unvergessliche Momente erlebt habe." Er sei "zutiefst dankbar und stolz."

Er freue sich nun zwar "sehr auf das, was vor mir liegt", so ter Stegen weiter. Aber gleichzeitig wünschte er seinem ehemaligen Team "alles Gute für den Rest der Saison. Ich hoffe, dass noch viele weitere Trophäen gewonnen werden." Er bedanke sich "für die vielen gemeinsamen Jahre, für das tägliche Zusammenleben, das Lachen, die Kämpfe und den Respekt".

Das Lachen will der Barca-Kapitän nach einer schweren Zeit bei "Blaugrana", für die er 423 Pflichtspiele mit nur 416 Gegentoren bestritt, nun in Girona wiederfinden. Mit dem Wechsel kommt der frühere Gladbacher einer zentralen Forderung der DFB-Verantwortlichen nach. "Er muss natürlich spielen in der Rückrunde", hatte DFB-Sportdirektor Rudi Völler zuletzt bekräftigt. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte dies immer wieder gefordert.