Der FC Liverpool interessierte sich für den Mittelfeldspieler, doch der wollte trotz eines verlockenden Angebots nicht wechseln.

Imanol Alguacil, Trainer von Real Sociedad, ist begeistert davon, dass sein Mittelfeldspieler Martín Zubimendi das Angebot des FC Liverpool ausgeschlagen hat und bei den Basken bleibt.

Die Reds wollten ihr Mittelfeld mit dem Sechser verstärken und waren Medienberichten zufolge bereit, die fixe Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro für Zubimendi zu zahlen. Doch der 'La Real'-Star entschied sich gegen einen Wechsel an die Anfield Road und bleibt nun lieber in San Sebastián.