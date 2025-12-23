"Wenn man dieses Tacklings zehnmal wiederholt ...": Liverpool-Trainer Arne Slot wütet wegen Verletzung von Alexander Isak

Der 26-jährige Isak, der im Sommer für 150 Millionen Euro von Newcastle United gekommen war, blieb bislang hinter den Erwartungen zurück und erzielte erst zwei Ligatreffer - darunter das 1:0 in London am Samstag. Ähnlich wie Florian Wirtz hat auch der Schwede keinen leichten Start in Liverpool gehabt. Isak habe eine "herausfordernde und schwierige Phase" erlebt, sagte Slot: "Wir wussten, dass er Zeit brauchen würde."

Weil überdies Mohamed Salah für Ägypten beim Afrika-Cup spielt und Cody Gakpo fürs Spiel am Samstag gegen die Wolverhampton Wanderers auszufallen droht, gehen Slot die Optionen in der Offensive aus. Der frühere Frankfurter Hugo Ekitiké und der wenig berücksichtige Federico Chiesa sind die einzigen noch fitten Stürmer.