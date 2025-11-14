Irlands Nationaltrainer Heimir Hallgrimsson hat verraten, was bei einem Wortgefecht an der Seitenlinie zwischen ihm und Cristiano Ronaldo gesagt wurde. Portugals Superstar war bei der 0:2-Niederlage seines Landes in der WM-Qualifikation am Donnerstag nach einem Ellbogenschlag mit Rot vom Platz geflogen - und hatte beim Abgang wütend in Richtung Hallgrimssons gestikuliert und mit dem Finger auf den Coach gezeigt.
"Er hat mir gratuliert": Irland-Trainer berichtet von Wortgefecht mit ironischem Cristiano Ronaldo nach Platzverweis
- Getty Images
Irland-Trainer: "Mit mir hatte das nichts zu tun"
Bei der Pressekonferenz nach dem Spiel erklärte der Isländer den Vorfall. "Er hat mir gratuliert, dass ich erfolgreich Druck auf den Schiedsrichter ausgeübt habe", berichtete Hallgrimsson. "Aber das hatte alles nichts mit mir zu tun", ergänzte er mit Blick auf den Platzverweis, den der schwedische Unparteiische Glenn Nyberg ausgesprochen hatte.
"Sein Verhalten auf dem Platz hat zur Roten Karte geführt. Mit mir hatte das nichts zu tun - außer, dass ich ihn vielleicht beeinflusst habe", meinte Hallgrimsson. Damit spielte er auf seine Kommentare vor dem Spiel an, in denen er noch einmal auf das 1:0 Portugals im Hinspiel zurückblickte, als seiner Meinung nach CR7 "den Schiedsrichter im Griff gehabt" habe. Dieser Vorwurf kam bei den Portugiesen im Vorfeld gar nicht gut an.
Hallgrimsson: "Der Schiri hat mitgemacht"
Hallgrimsson hatte vorher mit Blick auf das Hinspiel und CR7 verkündet: "Er hat nicht nur den Schiedsrichter im Griff gehabt, sondern das ganze Stadion. Die Fans haben seine Aktionen unterstützt - und der Schiri hat mitgemacht. Ich hoffe, dass es im Rückspiel genau andersherum läuft. Es ist ja offensichtlich, dass ein Spieler nicht die Aufgaben eines Schiris übernimmt. Die Offiziellen sollen sich um die Leitung des Spiels kümmern."
- Getty
Unschöner Abgang von Cristiano Ronaldo
Nach seinem Ellbogenschlag gegen Dara O'Shea verhielt sich Ronaldo auf dem Platz weiterhin nicht vorbildlich. Er warf seinem Gegenspieler mit einer "Heulsusen"-Geste Schauspielerei vor, indem er sich die Augen rieb. Auf den höhnischen Applaus der irischen Fans bei seinem Abgang reagierte er mit einer ironischen "Daumen hoch"-Geste und klatschte Beifall. Danach folgte dann das Wortgefecht mit Hallgrimsson.
Cristiano Ronaldo für Portugal:
- Länderspiele: 226
- Tore: 143
- Debüt: 20.08.2003
- Größte Erfolge: Europameister 2016, Nations-League-Sieger: 2019, 2025