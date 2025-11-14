"Er hat mir gratuliert": Irland-Trainer berichtet von Wortgefecht mit ironischem Cristiano Ronaldo nach Platzverweis

Bei der Pressekonferenz nach dem Spiel erklärte der Isländer den Vorfall. "Er hat mir gratuliert, dass ich erfolgreich Druck auf den Schiedsrichter ausgeübt habe", berichtete Hallgrimsson. "Aber das hatte alles nichts mit mir zu tun", ergänzte er mit Blick auf den Platzverweis, den der schwedische Unparteiische Glenn Nyberg ausgesprochen hatte.

"Sein Verhalten auf dem Platz hat zur Roten Karte geführt. Mit mir hatte das nichts zu tun - außer, dass ich ihn vielleicht beeinflusst habe", meinte Hallgrimsson. Damit spielte er auf seine Kommentare vor dem Spiel an, in denen er noch einmal auf das 1:0 Portugals im Hinspiel zurückblickte, als seiner Meinung nach CR7 "den Schiedsrichter im Griff gehabt" habe. Dieser Vorwurf kam bei den Portugiesen im Vorfeld gar nicht gut an.