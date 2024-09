"Er hat einen Riesen-Fehler gemacht": Fans von Manchester United fordern schon wieder den Rauswurf von Trainer Erik ten Hag

Die Fans von United haben schon wieder genug gesehen: Nach dem 0:3 gegen Liverpool steht Trainer ten Hag erneut in der Kritik.

Die Fans von Manchester United fordern schon nach dem dritten Saisonspiel in der Premier League wieder den Rauswurf von Trainer Erik ten Hag. Am Sonntag unterlagen die Red Devils im Old Trafford dem FC Liverpool mit 0:3 und kassierten damit nach der Pleite in Brighton die zweite Saisonniederlage.

Via Social Media forderten die Anhänger den neuen Minderheitseigentürmer des Klubs, Sir Jim Ratcliffe, auf, endlich zu handeln und den Niederländer vor die Tür zu setzen. Ratcliffe hatte nach der ebenfalls enttäuschend verlaufenen vergangenen Saison überraschend ten Hag nicht gefeuert, sondern den Vertrag mit dem Coach verlängern lassen.