"Er entwickelt sich prächtig": Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund schwärmt von Supertalent eines Bundesligarivalen

Laut dem Pay-TV-Sender hätten die Münchner großes Interesse an der Verpflichtung des Top-Talents vom 1. FC Köln.

Der 19-Jährige spielt eine starke Saison, kommt trotz häufiger Jokerrolle bereits auf sechs Scorerpunkte in der Bundesliga. In der kommenden Länderspielpause könnte er sogar sein Debüt für die A-Nationalmannschaft feiern. Julian Nagelsmann hat ihn nominiert. "Ich glaube, er kann der deutschen Nationalmannschaft schon jetzt etwas geben. Julian wird sich das gut überlegt haben", sagte Freund dazu.