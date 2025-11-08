Der FC Bayern München wird schon länger mit einem möglichen Transfer von Said El Mala in Verbindung gebracht. "Er macht sich wirklich gut, hat ein hohes Tempo und entwickelt sich prächtig", wird Christoph Freund nun bei Sky zitiert.
"Er entwickelt sich prächtig": Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund schwärmt von Supertalent eines Bundesligarivalen
FC Bayern soll großes Interesse an Said El Mala haben
Laut dem Pay-TV-Sender hätten die Münchner großes Interesse an der Verpflichtung des Top-Talents vom 1. FC Köln.
Der 19-Jährige spielt eine starke Saison, kommt trotz häufiger Jokerrolle bereits auf sechs Scorerpunkte in der Bundesliga. In der kommenden Länderspielpause könnte er sogar sein Debüt für die A-Nationalmannschaft feiern. Julian Nagelsmann hat ihn nominiert. "Ich glaube, er kann der deutschen Nationalmannschaft schon jetzt etwas geben. Julian wird sich das gut überlegt haben", sagte Freund dazu.
- Getty
Hat auch der BVB El Mala auf dem Schirm? Vertrag in Köln läuft bis 2030
Neben den Bayern gelten auch ausländische Klubs und Borussia Dortmund als interessiert. Der Vertrag von El Mala läuft allerdings bis 2030. Entsprechend teuer könnte der Kölner werden. Aktuelle Berichte gehen von 60 Millionen Euro aus. Mindestens.