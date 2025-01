"Er bleibt in Frankfurt immer herzlich willkommen": Die Eintracht verkauft Omar Marmoush für eine fette Ablöse an Manchester City

Nach tagelangen Spekulationen ist der Wechsel des ägyptischen Angreifers auf die Insel seit Donnerstag perfekt.

Torjäger Omar Marmoush verlässt den Bundesligisten Eintracht Frankfurt wie erwartet schon im Winter und wechselt zum englischen Meister Manchester City. Der Ägypter unterschrieb einen Vertrag bis 2029, Berichten zufolge zahlt City eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen.

"Ich bin so glücklich, hier zu sein", verkündete Marmoush, der die Rückennummer 7 erhält, strahlend in einem Video, das sein neuer Arbeitgeber verbreitete: "Es ist eine Ehre, dass der Verein Interesse an mir gezeigt hat und jetzt bin ich hier. Die letzten beiden Saisons waren großartig, aber das ist erst der Anfang für mich." Es mache ihn "glücklich, dass meine Träume Realität werden".