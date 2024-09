"Endlich kommt es raus": Wie Ryan Gravenberch seine Karriere wieder neu zündet

Das Kapitel Bayern wollte Ryan Gravenberch schnell hinter sich lassen. In Liverpool ist er nun drauf und dran, sein Potenzial zu entfalten.

Es ist wirklich schade, dass Ryan Gravenberch in der Bundesliga derart wenige Spuren hinterlassen konnte. Sein riesiges Potenzial, seine enorme Spielfreude, seine Streicheleinheiten für den Ball sind im Trikot des FC Bayern München leider nur sehr selten mal aufgeblitzt.

"Von Ryan bin ich ehrlich gesagt am meisten begeistert. Der verliert fast keinen Ball. Der wird uns viel Freude bereiten", sagte Joshua Kimmich im Sommer 2022, als Gravenberch gerade von Ajax Amsterdam zum FCB gewechselt war. Das mit dem viel Freude bereiten klappte bekanntlich aber nicht.

Sowohl unter Julian Nagelsmann als auch unter Thomas Tuchel bekam Gravenberch kaum einmal die Chance, sich von Beginn an zu zeigen. Meist blieben ihm nur Jokereinsätze, in denen man ihm häufig anmerkte, dass ihm Vertrauen fehlte. Ja bisweilen wirkte er sogar gehemmt.

Nur ein Jahr blieb der Niederländer bei Bayern. Und so wenig man von ihm aus seiner Zeit in München in Erinnerung behalten hat, so wenig hat der aktuelle Ryan Gravenberch mit dem FCB-Gravenberch zu tun. Denn beim FC Liverpool zündet der 22-Jährige seine verheißungsvolle Karriere mit einem Jahr Anlaufzeit gerade noch einmal ganz neu ...