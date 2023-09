Fix! Ryan Gravenberch verlässt den FC Bayern und wechselt zum FC Liverpool

Gravenberch verlässt den FC Bayern und wechselt in die Premier League.

WAS IST PASSIERT? Der Transfer von Ryan Gravenberch vom FC Bayern zum FC Liverpool ist offiziell. Wie der englische Spitzenklub am Freitagabend mitteilte, unterschreibt der niederländische Mittelfeldspieler bei den Reds einen langfristigen Vertrag.

WAS IST DER HINTERGRUND? Als Ablösesumme zahlt Liverpool dem Vernehmen nach zwischen 30 und 35 Millionen Euro an die Münchner. Zuletzt hatte sich ein Transfer immer weiter abgezeichnet. Unter anderem fehlte der 21-Jährige am Donnerstag im Teamtraining.

DAS BILD ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bei den Bayern war Gravenberch, der im Sommer 2022 für eine Summe von knapp 20 Millionen Euro von Ajax Amsterdam an die Isar wechselte, nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinausgekommen.

Für den deutschen Rekordmeister stand er insgesamt 34-mal auf dem Rasen, wobei er ein Tor erzielte und eine Vorlage gab. Sein ursprünglicher Kontrakt wäre noch bis 2027 gelaufen.