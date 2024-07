Die Niederlande duelliert sich im Halbfinale mit England um den Einzug ins Finale der EM 2024. War Holland schon mal Europameister?

Nachdem die Niederlande es nur als Gruppendritter in die K.o.-Phase schaffte, winkt Oranje nun sogar der Einzug ins Finale der EM 2024.

Am Mittwoch (10. Juli) treffen Xavi Simons und Co. in ihrem Halbfinale in Dortmund auf England. Zwei Schritte ist Holland also nur noch vom EM-Titel entfernt.

So viel sei verraten: Es wäre nicht der erste Triumph der Holländer bei einer Europameisterschaft ...