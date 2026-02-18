Die italienische Presse hat Juventus Turin nach der 2:5-Klatsche bei Galatasaray im Hinspiel der Champions-League-Playoffs schonungslos zerlegt.
Juventus kann Spiel bei Galatasaray zunächst noch drehen
Als "historische Blamage" fasste die Gazzetta dello Sport den Dienstagabend in Istanbul zusammen und schrieb: "Juventus gewinnt nicht mehr und verlässt die Hölle von Istanbul völlig am Boden zerstört." Tuttosport wählte ebenfalls eine drastische Überschrift: "Katastrophe in Istanbul, Zusammenbruch und Verletzungen."
Nachdem Gabriel Sara Galatasaray in der 15. Minute in Führung gebracht hatte, schlug Juve zunächst schnell zurück und kam durch Teun Koopmeiners postwendend zum Ausgleich. Der Niederländer war es dann auch, der die Bianconeri nach gut einer halben Stunde in Führung brachte. Und so sah es bei Halbzeit noch nach einem erfolgreichen Abend für Juventus aus, das allerdings schon in den ersten 45 Minuten einen Verletzungsschock verdauen musste: Abwehrchef Bremer ging in der 34. Minute angeschlagen vom Platz, für ihn kam Federico Gatti ins Spiel.
Historische Niederlage bei Galatasaray! Das passierte Juventus seit fast 70 Jahren nicht mehr
Nach dem Seitenwechsel gelang Galatasaray dann in Person von Noa Lang der schnelle Ausgleich, nach einer Stunde bog Davinson Sanchez das Spiel zugunsten der Hausherren wieder um. Nach der Gelb-Roten Karte für den erst zur Pause eingewechselten Juan Cabal in der 67. Minute nahm das Drama für Juventus schließlich seinen Lauf, wiederum Lang (75.) und Ex-Bayern-Verteidiger Sacha Boey (86.) schraubten das Ergebnis auf 5:2 in die Höhe.
"Das Achtelfinale ist nur noch eine Illusion", hat der Corriere della Sera die Hoffnung auf eine Wende im Rückspiel in Turin kommende Woche bereits aufgegeben. Das Ausmaß der bitteren Niederlage war übrigens tatsächlich historisch: So kassierte Juventus erst zum zweiten Mal in seiner ruhmreichen Vereinsgeschichte in einem Europapokalspiel mindestens fünf Gegentore. Das war den Italienern zuvor seit dem 1. Oktober 1958 und damit seit mehr als 67 Jahren nicht mehr passiert. Seinerzeit verlor Juve im Europapokal der Landesmeister mit 0:7 beim Wiener SC.
Juventus-Trainer Spalletti: "Drei Schritte zurück gemacht"
Für Juventus war es derweil die dritte Niederlage in den vier zurückliegenden Pflichtspielen, lediglich beim 2:2 gegen Lazio Rom Anfang Februar in der Serie A verlor die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti nicht. "Ein schwarzer Februar und ein freier Fall", stellte die Gazzetta dello Sport zur aktuellen Lage bei Juve fest, das mit einem 0:3 gegen Atalanta Bergamo zuletzt in der Coppa Italia die Segel streichen musste. "Nach dem Ausscheiden im Viertelfinale der Coppa Italia braucht die Mannschaft von Luciano Spalletti nächste Woche ein kleines Wunder, um Galatasaray zu schlagen und sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Die Champions League der Signora hängt nach der Demütigung in der Türkei am seidenen Faden", so die Gazzetta weiter.
Trainer Spalletti, der Ende Oktober in Turin übernommen hatte, ärgerte sich derweil bei Sky Italia: "Heute Abend haben wir drei Schritte zurück gemacht." Wie in der Coppa sind auch in der Meisterschaft alle Chancen auf den Titel angesichts von 15 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Inter Mailand bereits verspielt. Umso mehr wird Juve alles daran setzen, nächsten Mittwoch im Rückspiel gegen Galatasaray das frühe Aus in der Champions League zu verhindern und es doch noch ins Achtelfinale zu schaffen. Zuvor wartet auf Kenan Yildiz und Co. aber am Samstag gegen Como eine knifflige Aufgabe in der Serie A.
Die letzten Ergebnisse von Juventus Turin
- 5. Februar (Coppa Italia): Atalanta Bergamo vs. Juventus Turin 3:0
- 8. Februar (Serie A): Juventus Turin vs. Lazio Rom 2:2
- 14. Februar (Serie A): Inter Mailand vs. Juventus Turin 3:2
- 17. Februar (Champions League): Galatasaray vs. Juventus Turin 5:2