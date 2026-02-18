Für Juventus war es derweil die dritte Niederlage in den vier zurückliegenden Pflichtspielen, lediglich beim 2:2 gegen Lazio Rom Anfang Februar in der Serie A verlor die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti nicht. "Ein schwarzer Februar und ein freier Fall", stellte die Gazzetta dello Sport zur aktuellen Lage bei Juve fest, das mit einem 0:3 gegen Atalanta Bergamo zuletzt in der Coppa Italia die Segel streichen musste. "Nach dem Ausscheiden im Viertelfinale der Coppa Italia braucht die Mannschaft von Luciano Spalletti nächste Woche ein kleines Wunder, um Galatasaray zu schlagen und sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Die Champions League der Signora hängt nach der Demütigung in der Türkei am seidenen Faden", so die Gazzetta weiter.

Trainer Spalletti, der Ende Oktober in Turin übernommen hatte, ärgerte sich derweil bei Sky Italia: "Heute Abend haben wir drei Schritte zurück gemacht." Wie in der Coppa sind auch in der Meisterschaft alle Chancen auf den Titel angesichts von 15 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Inter Mailand bereits verspielt. Umso mehr wird Juve alles daran setzen, nächsten Mittwoch im Rückspiel gegen Galatasaray das frühe Aus in der Champions League zu verhindern und es doch noch ins Achtelfinale zu schaffen. Zuvor wartet auf Kenan Yildiz und Co. aber am Samstag gegen Como eine knifflige Aufgabe in der Serie A.