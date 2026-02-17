Champions-League-Wahnsinn in Istanbul! Galatasaray fügt Juventus Turin eine historische Niederlage zu

Teun Koopmeiners hatte das Spiel vor der Halbzeit mit einem Doppelpack (16./32.) zugunsten der Italiener gedreht, nach der Gelb-Roten Karte (67.) des erst zur Pause eingewechselten Juan Cabal ging es für Juve aber dahin.

Das Rückspiel steigt am nächsten Mittwoch in Turin, zwei Tage später wird der Achtelfinal-Gegner ausgelost - auf den Sieger wartet dann entweder der englische Meister FC Liverpool oder Tottenham Hotspur.

Für Juventus war es indes erst das zweite Europapokalspiel der Vereinsgeschichte, in dem die Italiener fünf oder mehr Gegentore kassierten. Das erste liegt schon sehr weit zurück: Am 1. Oktober 1958, also vor mehr als 67 Jahren, unterlag Juve dem Wiener SC im Europapokal der Landesmeister auswärts mit 0:7.