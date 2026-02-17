Goal.com
Champions-League-Wahnsinn in Istanbul! Galatasaray fügt Juventus Turin eine historische Niederlage zu

Galatasaray hat sich eine gute Ausgangsposition für das Playoff-Rückspiel in Turin verschafft. Noa Lang und Co. besiegen Juventus am Ende deutlich.

Mit Joker Leroy Sane, ohne Ilkay Gündogan: Galatasaray Istanbul hat die Tür zum Achtelfinale der Champions League weit aufgestoßen.

  • Galatasaray geht mit deutlichem Vorteil ins Rückspiel gegen Juventus

    In einem wilden Play-off-Hinspiel besiegte der türkische Meister den italienischen Rekordmeister Juventus Turin nach Rückstand mit 5:2 (1:2) - und geht nun mit einem deutlichen Vorteil in das Rückspiel in einer Woche.

    Gabriel Sara (15.), Noa Lang (49./75.), Davinson Sanchez (60.) und der ehemalige Münchner Sacha Boey (86.) trafen im brodelnden Rams Park für die Gastgeber, bei denen Nationalspieler Sané erst in der 70. Minute eingewechselt wurde und der ehemalige DFB-Kapitän Gündogan gar nicht zum Einsatz kam.

  • Juventus Turin ab Mitte der zweiten Halbzeit in Unterzahl

    Teun Koopmeiners hatte das Spiel vor der Halbzeit mit einem Doppelpack (16./32.) zugunsten der Italiener gedreht, nach der Gelb-Roten Karte (67.) des erst zur Pause eingewechselten Juan Cabal ging es für Juve aber dahin.

    Das Rückspiel steigt am nächsten Mittwoch in Turin, zwei Tage später wird der Achtelfinal-Gegner ausgelost - auf den Sieger wartet dann entweder der englische Meister FC Liverpool oder Tottenham Hotspur.

    Für Juventus war es indes erst das zweite Europapokalspiel der Vereinsgeschichte, in dem die Italiener fünf oder mehr Gegentore kassierten. Das erste liegt schon sehr weit zurück: Am 1. Oktober 1958, also vor mehr als 67 Jahren, unterlag Juve dem Wiener SC im Europapokal der Landesmeister auswärts mit 0:7.

  • Die Paarungen der CL-Playoffs

    Team 1Team 2
    GalatasarayJuventus Turin
    Borussia DortmundAtalanta Bergamo
    AS MonacoParis SG
    Benfica LissabonReal Madrid
    Olympiakos PiräusBayer 04 Leverkusen
    QarabagNewcastle United
    Bodö/GlimtInter Mailand
    Club BrüggeAtletico Madrid
