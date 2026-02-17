Mit Joker Leroy Sane, ohne Ilkay Gündogan: Galatasaray Istanbul hat die Tür zum Achtelfinale der Champions League weit aufgestoßen.
Champions-League-Wahnsinn in Istanbul! Galatasaray fügt Juventus Turin eine historische Niederlage zu
Galatasaray geht mit deutlichem Vorteil ins Rückspiel gegen Juventus
In einem wilden Play-off-Hinspiel besiegte der türkische Meister den italienischen Rekordmeister Juventus Turin nach Rückstand mit 5:2 (1:2) - und geht nun mit einem deutlichen Vorteil in das Rückspiel in einer Woche.
Gabriel Sara (15.), Noa Lang (49./75.), Davinson Sanchez (60.) und der ehemalige Münchner Sacha Boey (86.) trafen im brodelnden Rams Park für die Gastgeber, bei denen Nationalspieler Sané erst in der 70. Minute eingewechselt wurde und der ehemalige DFB-Kapitän Gündogan gar nicht zum Einsatz kam.
Juventus Turin ab Mitte der zweiten Halbzeit in Unterzahl
Teun Koopmeiners hatte das Spiel vor der Halbzeit mit einem Doppelpack (16./32.) zugunsten der Italiener gedreht, nach der Gelb-Roten Karte (67.) des erst zur Pause eingewechselten Juan Cabal ging es für Juve aber dahin.
Das Rückspiel steigt am nächsten Mittwoch in Turin, zwei Tage später wird der Achtelfinal-Gegner ausgelost - auf den Sieger wartet dann entweder der englische Meister FC Liverpool oder Tottenham Hotspur.
Für Juventus war es indes erst das zweite Europapokalspiel der Vereinsgeschichte, in dem die Italiener fünf oder mehr Gegentore kassierten. Das erste liegt schon sehr weit zurück: Am 1. Oktober 1958, also vor mehr als 67 Jahren, unterlag Juve dem Wiener SC im Europapokal der Landesmeister auswärts mit 0:7.
Die Paarungen der CL-Playoffs
Team 1 Team 2 Galatasaray Juventus Turin Borussia Dortmund Atalanta Bergamo AS Monaco Paris SG Benfica Lissabon Real Madrid Olympiakos Piräus Bayer 04 Leverkusen Qarabag Newcastle United Bodö/Glimt Inter Mailand Club Brügge Atletico Madrid