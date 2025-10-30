Prominenter neuer Coach für Kenan Yildiz! Ehemaliger Nationaltrainer übernimmt Juventus Turin

Der frühere Juve-Profi Tudor hatte nach zuletzt vier Spielen ohne Torerfolg und drei aufeinanderfolgenden Pflichtspiel-Niederlagen gehen müssen. Der Kroate war nur sieben Monate im Amt.

Spalletti hatte vor fünf Monaten seinen Vertrag als Nationalcoach aufgelöst. Als Vereinstrainer war Spalletti zuletzt in der Saison 2022/23 tätig, als er die SSC Neapel zum ersten Meistertitel seit 33 Jahren führte.