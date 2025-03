Im Sommer verließ Mbappe PSG und unterschrieb bei den Königlichen. Nun erläutert er diesen großen Karriereschritt.

Kylian Mbappe hat erklärt, warum er vor der laufenden Saison von Paris Saint-Germain zu Real Madrid gewechselt ist. Der Franzose verlängerte seinen auslaufenden Vertrag in der französischen Hauptstadt nicht, sondern schloss sich lieber ablösefrei den Königlichen an, bei denen er nach leichten Anlaufschwierigkeiten inzwischen immer besser in Fahrt kommt.