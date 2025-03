Kylian Mbappe kommt bei den Königlichen immer besser zurecht - und das zeigt sich mittlerweile auch bei seiner Torausbeute.

Kylian Mbappe hat mit seinen beiden Treffern für Real Madrid beim 3:2-Heimsieg gegen Leganes in LaLiga am Samstag mit Cristiano Ronaldo in einer Statistik gleichgezogen: Der Doppelback brachte seine Ausbeute auf 33. Saisontreffer für die Blancos in seiner Premieren-Saison in Madrid - und damit auf dieselbe Anzahl, die CR7 in seiner ersten Real-Saison 2009/10 erreicht hatte.