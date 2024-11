Ein Wunderstürmer in der Krise: Kylian Mbappe liegt nur in einer unrühmlichen Statistik vorn

Kylian Mbappe fehlt seiner Nationalmannschaft erneut. Frankreichs Superstar steckt auf und neben dem Platz in der Krise.

Die Tore fallen nicht wie gewohnt, die Schlagzeilen neben dem Platz werden nicht kleiner und auch Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hat derzeit keine Verwendung für Kylian Mbappe. Immerhin: Zumindest in einer Kategorie steht der französische Fußball-Superstar noch an der Spitze. 17-mal hat er sich in die allerdings unrühmliche Statistik eingetragen - kein anderer Spieler der Top-Ligen stand häufiger im Abseits.

Mbappe im Abseits: Ein Sinnbild für die derzeitige Situation des einstigen 180-Millionen-Mannes, der derzeit auf und neben dem Platz in einer handfesten Krise steckt.