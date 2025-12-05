Ein wichtiges Detail soll schon in Planung sein: FC Bayern verpflichtet wohl Top-Talent aus Ecuador

Wie Transferexperte Fabrizio Romano und auch der ecuadorianische Sportjournalist Reinaldo Romero übereinstimmend berichten, haben sich die Bayern mit dem 17-jährigen Virgilio Olaya vom ecuadorianischen Erstligisten SD Aucas bereits auf einen Transfer geeinigt.

Der FCB beschäftigt sich demnach auch schon damit, an welche Vereine er Olaya zunächst verleihen könnte. Bei Bayern würde der junge Innenverteidiger sicherlich nicht auf Anhieb zu regelmäßiger Spielpraxis kommen, daher soll er diese zunächst anderswo sammeln. Mögliche Leihziele werden jedoch nicht genannt.