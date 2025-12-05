Der FC Bayern München steht offenbar kurz vor der Verpflichtung eines großen Abwehrtalents aus Ecuador.
Ein wichtiges Detail soll schon in Planung sein: FC Bayern verpflichtet wohl Top-Talent aus Ecuador
Kommt Virgilio Olaya aus Ecuador zum FC Bayern?
Wie Transferexperte Fabrizio Romano und auch der ecuadorianische Sportjournalist Reinaldo Romero übereinstimmend berichten, haben sich die Bayern mit dem 17-jährigen Virgilio Olaya vom ecuadorianischen Erstligisten SD Aucas bereits auf einen Transfer geeinigt.
Der FCB beschäftigt sich demnach auch schon damit, an welche Vereine er Olaya zunächst verleihen könnte. Bei Bayern würde der junge Innenverteidiger sicherlich nicht auf Anhieb zu regelmäßiger Spielpraxis kommen, daher soll er diese zunächst anderswo sammeln. Mögliche Leihziele werden jedoch nicht genannt.
- getty
Bayern-Kandidat Virgilio Olaya debütierte mit 16 für ecuadorianischen Erstligisten
Laut der Bild ist der Wechsel Olayas nach München derweil noch nicht beschlossene Sache. Die Boulevardzeitung hatte allerdings zuletzt berichtet, dass der deutsche Rekordmeister in Südamerika derzeit intensiv scoutet. Dabei sollen die Bayern unter anderem auch die brasilianischen Talente Rayan (Vasco da Gama) und Souza (FC Santos) im Auge haben. Zudem berichten brasilianische Medien über ein FCB-Interesse an Mittelfeldjuwel Ze Lucas von Sport Recife.
Olaya hatte im Sommer 2024 mit gerade einmal 16 Jahren für Aucas' erste Mannschaft debütiert. Im September 2025 hatte der ecuadorianische Junioren-Nationalspieler gegen Ende der regulären Saison einige längere Einsätze, insgesamt spielte er bisher siebenmal für den Klub aus der Hauptstadt Quito.
Bald beim FC Bayern? Virgilio Olayas bisherige Einsätze für SD Aucas
- 20. Juli 2024: 5:1 bei La Castellana (Copa Ecuador, Einsatzzeit: 10 Minuten)
- 30. November 2024: 2:1 bei Imbabura SC (Liga, Einsatzzeit: 81 Minuten)
- 6. Mai 2025: 2:0 gegen Libertad FC (Liga, Einsatzzeit: 1 Minute)
- 25. Mai 2025: 1:2 bei Orense SC (Liga, Einsatzzeit: 45 Minuten)
- 16. September 2025: 1:1 bei Manta FC (Liga, Einsatzzeit: 84 Minuten)
- 21. September 2025: 0:0 gegen Orense SC (Liga, Einsatzzeit: 90 Minuten)
- 28. September 2025: 1:1 bei Barcelona SC (Liga, Einsatzzeit: 45 Minuten)