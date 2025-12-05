Zum Schnäppchenpreis: FC Bayern visiert angeblich Mittelfeld-Juwel aus Brasilien an

Ze Lucas sorgte zuletzt in Europas Top-Ligen für Aufsehen: Der 17 Jahre alte Kapitän der brasilianischen U17-Nationalmannschaft hat sich bei internationalen Turnieren – vor wenigen Tagen auch bei der U17-WM in Katar – in den Vordergrund gespielt und gilt als eines der spannendsten Mittelfeldtalente Südamerikas. Trotz seines jungen Alters ist der Sechser bereits Stammspieler bei Sport Recife und kommt auf mehr als 30 Profi-Einsätze.