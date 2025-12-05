Wie die brasilianischen Medien Globo und All Things Brazil berichten, beobachtet der FC Bayern München den 17 Jahre alten Ze Lucas von Sport Recife ganz genau. Auch Borussia Dortmund, der FC Barcelona und Real Madrid sollen im Rennen um das zweitkampfstarke Top-Talent, das meist auf der Sechs eingesetzt wird, mitmischen. Recife, in der Liga abgeschlagen und dem Abstieg nahe, rechne fest mit Angeboten aus Europa.
Zum Schnäppchenpreis: FC Bayern visiert angeblich Mittelfeld-Juwel aus Brasilien an
Ze Lucas: Schon mehr als 30 Profi-Einsätze mit 17 Jahren
Ze Lucas sorgte zuletzt in Europas Top-Ligen für Aufsehen: Der 17 Jahre alte Kapitän der brasilianischen U17-Nationalmannschaft hat sich bei internationalen Turnieren – vor wenigen Tagen auch bei der U17-WM in Katar – in den Vordergrund gespielt und gilt als eines der spannendsten Mittelfeldtalente Südamerikas. Trotz seines jungen Alters ist der Sechser bereits Stammspieler bei Sport Recife und kommt auf mehr als 30 Profi-Einsätze.
Wechsel von Ze Lucas erst im kommenden Sommer möglich
Offiziell liegt die Ausstiegsklausel des Youngsters bei rund 50 Millionen Euro. Laut Globo wäre der Klub jedoch bereits ab etwa 15 Millionen Euro gesprächsbereit – ein vergleichsweise niedriger Betrag für ein Talent dieser Kategorie. Ein Wechsel wäre allerdings frühestens im Sommer möglich, da Ze Lucas erst im März 18 wird und damit die FIFA-Regularien für einen Transfer nach Europa erfüllt.
Die Leistungsdaten von Ze Lucas für Recife:
- Spiele: 34
- Spielminuten: 2475
- Tore: 0
- Assists: 0
- Gelbe Karten: 8