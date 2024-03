"Ein wichtiger Geschäftsabschluss zum richtigen Zeitpunkt": Lob und viel Kritik am Wechsel des DFB von adidas zu Nike

Der Ausrüsterwechsel des DFB von adidas zu Nike hat eine Welle der Kritik ausgelöst. Auch die Politik mischt sich ein.

Die Fanseele kocht, die Politik poltert und die Erklärungsversuche der DFB-Funktionäre laufen ins Leere: Der überraschende Ausrüsterwechsel der deutschen Nationalmannschaft von adidas zum US-Hersteller Nike weitet sich zur Staatsaffäre aus. Die neue Zeitrechnung mit dem Swoosh auf dem Trikot statt der legendären drei Streifen sorgt für hitzige Diskussionen.

Während Nike und der Deutsche Fußball-Bund sich nach dem Millionen-Coup ab 2027 die Hände reiben, gehen traditionsbewusste Anhänger und Volksvertreter in Berlin in selten erlebter Einigkeit auf die Barrikaden. Selbst die oft zerstrittene Ampelregierung sprach in der "Causa Trikottausch" mit einer Stimme.