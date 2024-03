Nach mehr als 70 Jahren: DFB-Team wird ab 2027 nicht mehr von adidas ausgerüstet

Deutschland spielt in adidas-Trikots - das war eigentlich schon immer so. Doch 2027 ist damit nun überraschend Schluss.

Ausrüster-Sensation bei der Nationalmannschaft: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wendet sich nach mehr als 70 Jahren von adidas ab und schließt eine lukrative Partnerschaft mit dem US-Giganten Nike. Die Zusammenarbeit ab 2027 verkündete der DFB am Donnerstag, Nike wird dann mindestens sieben Jahre lang alle Nationalteams ausrüsten.

Bei der EM 2024 wird das Männer-Team sein Basecamp noch bei adidas in Herzogenaurach aufschlagen und in den gerade erst vorgestellten Trikots spielen. Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird für das Traditionsunternehmen dann ein Abschied.