Die Zeit von Jürgen Klopp bei Red Bull hat offiziell begonnen. Ein Klub aus dem RB-Kosmos ist für ihn aber wohl tabu.

Mit dem 1. Januar tritt Jürgen Klopp offiziell seinen neuen Job als Head of Global Soccer bei Red Bull an. Bei einem Klub aus dem RB-Kosmos will sich der 57-Jährige allerdings nicht einbringen, wie aus einem Bericht der Sport Bild hervor geht.