"Eine große Lektion für uns": FC Barcelonas Trainer Hansi Flick spricht nach Debakel bei Atletico Klartext

Hansi Flick war nach der Pokal-Klatsche des FC Barcelona bei Atlético Madrid bedient. "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht als Mannschaft gespielt. Die Abstände waren zu groß. Wir haben nicht so gepresst, wie wir es wollten. Die ersten 45 Minuten waren eine große Lektion für uns", sagte der deutsche Trainer nach dem 0:4 (0:4) im Halbfinal-Hinspiel. Aufgeben wolle er den Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung trotz der schier aussichtslosen Lage nicht.