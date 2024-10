"Ein schlechter Witz": Im Sommer fast vom Hof gejagt und plötzlich verehrt - Wie Raphinha doch noch beim FC Barcelona ankam

Im Sommer schien es so, als würde Raphinha in Barcelona keine Zukunft mehr haben. Wenige Monate später ist er zum Helden aufgestiegen.

Rivaldo, Romario, Ronaldo, Ronaldinho, Dani Alves, Neymar. Schon so manch großer brasilianischer Fußballer hat das Trikot des FC Barcelona übergestreift, hat diesen so besonderen Verein dabei mit geprägt. Es ist daher schon als riesige Wertschätzung zu werten, dass die renommierte spanische Zeitung Marca jüngst über Raphinha schrieb: "Der am meisten unterschätzte Brasilianer in der Geschichte von Barcelona."

Vorausgegangen war Raphinhas Gala-Auftritt beim 4:1-Sieg gegen den FC Bayern München in der Champions League. Drei blitzsaubere Tore waren dem 27-jährigen Offensivmann dabei gelungen. Seine Dynamik, seine Spielfreude und sein Mix aus brasilianischer Raffinesse und schnörkellosem Zug zum Tor begeisterten dabei ganz Fußball-Europa.

Noch erstaunlicher ist das, da man sich im vergangenen Sommer kaum vorstellen konnte, dass Raphinha in Barcelona überhaupt noch eine Zukunft haben würde. Eigentlich schien es darauf hinauszulaufen, dass er die Katalanen verlässt, noch bevor er nachhaltige Spuren hinterlassen konnte.