“Ein bisschen schräg”: Celta-Trainer sauer wegen Aufstellung des FC Barcelona

Der Celta-Trainer sagte der spanischen Sportzeitung AS: "Von den Regeln her finde ich das nicht gut. Wir gehen raus mit elf Spielern, mit der Vorstellung, wie die elf Spieler spielen. Wir reden vorher über die elf Spieler des Gegners, wir sprechen nach dem Aufwärmen nochmal über deren elf Spieler - und plötzlich tauschen sie einen aus. Das verändert ziemlich viel. Es ist was ganz anderes, ob Casado nun spielt oder Olmo."

Er ergänzte: "Ich behaupte nicht, dass sie das mit böser Absicht gemacht haben. Aber ich finde es seltsam, dass das nicht als Wechsel zählt. Außerdem hätte Casado sogar noch in der zweiten Hälfte gebracht werden können. Das ist von den Regeln her ein bisschen schräg."